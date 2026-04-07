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這部戲不是單純的打鬥，很多動作都要和視覺特效結合， 對演員來說其實非常辛苦。」不過成品非常精彩，如果擔心會出戲的觀眾，可以放心追。



▲柯震東（左）飾演三太子（王柏傑 飾）的乩身。（圖／Netflix） 《乩身》劇情



劇情講述韓杰（柯震東 飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑 飾）在人間的乩身，替神明賣命贖罪， 專門處理滯留人間的孤魂野鬼與各式靈異事件。在一次次「鬼差事」 中，他遇上呆萌樂觀的女大生葉子（陳姸霏 飾），並與擁有陰陽眼的刑警張泯（楊銘威 飾）攜手辦案，逐漸揭開隱藏在都市角落的異界暗流。



隨著案件層層深入，眾人發現這些看似零散的靈異事件， 背後竟與神秘大魔王「六梵」息息相關。 六梵暗中操控邪派教主陳七殺（陳以文 飾），更進一步找上作惡多端的殺人犯吳天機（薛仕凌 飾）成為新的乩身，使人間與靈界的界線逐漸崩解。 當善惡勢力全面交鋒，韓杰不僅要面對更強大的敵人， 也必須在贖罪、信仰與自我意志之間做出抉擇。





Netflix台劇《乩身》全劇8集上線，許多人都在討論到底好不好看，柯震東擺脫萬年高中生，從混混變成太子爺的乩身，王柏傑飾演的太子爺也跌破眾人眼鏡，全劇將神明、宮廟文化用一種比較現代的方式呈現，成功打進台灣觀眾的心，除了主線之外，社區「東風市場」的居民也都有血有肉，黃嘉千飾演的「羅姐」一直希望能跟死去的弟弟見面，最後弟弟現身，告訴她「不要太想我，偶爾就好」，沒有超現實浪漫結局，反而用溫暖的手法教大家接受有點殘酷的人生。柯震東之前放話說要一直演高中生，不過他在《乩身》中很認真的演太子爺的乩身「韓杰」，因為年少時走偏，曾想一走了之，卻被三太子找上，重新又活一次，用一種贖罪的方式在替太子爺辦事，降妖除魔時才感受到他真實的活著，其他時間他都用一種行屍走肉，無所謂的態度在過生活。在還沒看之前，會以為柯震東一定把韓杰演得很中二吧，不過許多觀眾都驚訝，帥帥的柯震東演起走偏的少年，也滿有味道，而且毫無中二感，反而有歷經苦難，內心複雜的成熟。除了柯震東之外，另一個令人驚艷的是王柏傑，要演神明本身就是一大挑戰，而他在詮釋太子爺時，將太子爺孩子氣、嫉惡如仇、直率又活潑的一面演得很到位，由其最後一幕，柯震東問祂「為什麼是我」，王柏傑說，「其實我一直在你身邊，我會不知道你的本性嗎」，即便曾經走偏，但人性本善不會改變。劇中柯震東以為爸媽在地獄受苦，但其實是太子爺為了讓他答應當乩身，故意騙他的，他的爸媽早就去輪迴，最後太子爺給他看爸媽留下的道別影片，柯震東的爸爸在去投胎之前對他說，「就算我下輩子不記得你，你永遠是我們最愛的孩子。」很多時候，我們在送走親人時，心中總有悔恨、遺憾，但《乩身》用很簡單的幾句台詞，給還活著的人一個劃下句點的機會，那些愛我們的人，都只希望我們過得好就好了。除了主線之外，在韓杰居住的社區「東風市場」裡，每個人物也都有血有肉，以黃嘉千飾演的飯店食堂老闆「羅姐」來說，她一直想和意外葬生於火海的弟弟見面，但是弟弟從來沒出現過。直到大戰來臨前，弟弟才出現要她快點離開，並且要她開始習慣、學會一個人的生活，丟出一句「不要太想我，偶爾就好」。這對有過失去摯愛的人來說，是最溫柔的安慰。《乩身》除了實體武打，劇中也大量結合CG特效與吊鋼絲動作，8集的長度劇情緊湊，剛開拍時，就傳出光是6集就要花1.8億元，導演管偉傑曾透露，《乩身》的動作戲與一般武打不同，「