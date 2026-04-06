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美伊戰爭開打超過一個月，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）往來船隻大幅減少，呈現幾乎封鎖狀態。但近期陸續傳出有船隻順利通過海峽，稍早日本媒體披露一艘與日本相關的液化石油氣（LPG）運輸船通過荷姆茲海峽；另一方面，有2艘卡達液化天然氣（LNG）船隻也試圖闖關。根據彭博報導，兩艘載有卡達液化天然氣（LNG）的貨輪正駛向荷姆茲海峽。若成功駛出波斯灣，這將是自戰爭爆發以來卡達首次向海灣地區以外出口液化天然氣。這兩艘LNG運輸船分別是Al Daayen和Rasheeda，於2月下旬在卡達的LNG出口工廠裝載後，由於戰爭升級，海峽基本處於封閉狀態，這兩艘船一直滯留在海灣地區。數據顯示，Al Daayen號的目的地是卡達最大的LNG買家中國。不過，因船舶隨時可能更改預定停靠港，其最終目的地仍可能改變。彭博提到，由於船舶訊號可能受到電子干擾，以及船員在危險區域航行時可能故意關閉應答器，追蹤波斯灣周邊船舶的動向並不一定精確。根據船舶數據庫Equasis的消息，Seapeak公司管理著Al Daayen號，而Nakilat公司擁有Rasheeda號。兩家公司均未立即回應相關動態。另一方面，根據NHK報導，又有1艘與日本相關的油輪已通過荷姆茲海峽，駛離波斯灣。這是第3艘通過的日本相關油輪，且這些船上均沒有日本籍船員。三井商船表示，新確認通過海峽的是其關聯公司持有的一艘印度籍液化石油氣（LPG）運輸船「Green Asha」，該船原本停留在波斯灣內，6日已通過海峽。日本國土交通省表示，在美國等國對伊朗實施軍事行動之後，截至6日，仍停留在波斯灣內的日本相關船舶共有42艘，日本籍船員共有20人。