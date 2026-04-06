我是廣告 請繼續往下閱讀

今（6）日為清明連假收假日，高公局表示，下午壅塞路段主要集中在國1北向水上至民雄（事故路段）及國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢。截至下午5時，國道交通量達68.1百萬車公里，預估全天將達111百萬車公里，整體仍在預期範圍內。不過，今日下午國1北向接連發生多起事故，影響車流運作。下午1時4分於157.3公里處發生4輛小客車追撞，占用內線車道，13時21分排除，造成後方回堵約1公里；13時31分於166.2公里處再發生4車追撞，占用中、外線車道，13時49分排除，回堵約3公里。另於15時39分，261.6公里處發生大貨車衝出邊坡事故，目前持續利用外線車道及路肩進行排除作業。高公局提醒，連假尾聲適逢春雨季節，天候不穩，駕駛行經高速公路時，若遇降雨應開啟頭燈、拉大車距，避免不必要變換車道；如雨勢影響視線，建議減速慢行或改走平面道路，以確保行車安全。高公局也祝福民眾連假返程平安。