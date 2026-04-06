我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹今（6）日回到澄清湖球場進行主場開幕戰，在近兩萬名南部球迷見證下，看板球星「大王」王柏融展現旅日歸國後的巔峰身手，單場揮出兩支兩分砲、瘋狂挹注5分打點。搭配洋投後勁（Bradin Hagens）6局僅失1分責失的優質先發，台鋼雄鷹最終以7：4擊敗來訪的統一獅，不僅收下主場首勝，目前戰績也來到勝率過半的4勝3敗，在競爭激烈的開季戰況中站穩腳步。台鋼雄鷹此役面對統一獅先發投手胡智爲，首局就發動猛烈攻勢。一出局後曾子祐敲出二壘安打點燃戰火，隨後魔鷹（Steven Moya）補上適時長打助隊先馳得點。緊接著上場的王柏融在兩出局後，瞄準胡智爲的失投球一棒掃過右外野大牆，這記兩分砲瞬間引爆澄清湖主場氣氛。三局下半，王柏融的火熱手感持續燃燒。在魔鷹保送上壘形成一、三壘有人局面時，大王再度對決胡智爲，這回同樣將球送上右外野看台。這是王柏融自2018年5月13日（桃猿時期）後，相隔近7年、2885天再度於中職上演單場雙響砲，生涯全壘打數也正式來到98轟，達成百轟里程碑已進入M2倒數。儘管台鋼早期取得大幅領先，但統一獅韌性十足，曾三度發動反擊試圖逆轉。第6局獅隊在兩出局後靠著保送與連續兩支安打先追回一分，隨後台鋼游擊手曾子祐發生守備失誤，讓獅隊趁勢再下一城，所幸先發投手後勁隨即穩住陣腳，將傷害降到最低，沒讓戰局失控。後勁今日燃燒110球主投6局，僅被擊出3支安打、送出8次三振，失2分中僅 1 分為責失，防禦率下降至優異的1.59，收下開季二連勝。比賽後段，統一獅仍未放棄。8局上同樣在兩出局後，靠著連續兩支二壘安打再追回一分，拉近差距；來到9局最後反撲，首名打者擊出二壘安打上壘，並藉由內野滾地球掩護成功搶下第4分。然而，面對台鋼穩健的牛棚守成，獅隊最終仍因前期失分過多而氣力放盡，未能完成大逆轉。