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2026年全球仍籠罩在貿易戰與地緣政治風險中，隨著美國與伊朗戰爭持續，影響油價與能源運輸，摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）在最新發布的年度股東信件中坦言，戰爭是「不確定性的領域」，很難預測，目前地緣政治事件的結果，很可能將成為未來全球經濟秩序如何發展的決定性因素，但也可能不是。根據CNBC報導，戴蒙在週一發布的年度致股東信中提到，「我們面臨的挑戰十分重大，但最重要的是烏克蘭持續的戰爭與暴力、當前與伊朗的戰爭以及更廣泛的中東敵對行動、恐怖主義活動，以及不斷升高的地緣政治緊張局勢，尤其是與中國之間的緊張關係。即使在困難時期，我們仍有信心，美國會像以往一樣，回到那個支撐我們在自由世界領導地位的價值。」戴蒙的年度信不僅記錄公司績效，也經常對全球局勢提出廣泛觀點。在週一的信中，戴蒙指出多項逆風，包括全球衝突、持續通膨、私人市場動盪，以及「糟糕的銀行監管」。戴蒙將地緣政治緊張局勢視為摩根大通面臨的首要風險，特別是烏克蘭與伊朗戰爭，以及它們對大宗商品與全球市場的影響，並稱戰爭是「不確定性的領域」。他表示，「目前地緣政治事件的結果，很可能將成為未來全球經濟秩序如何發展的決定性因素。但也可能不是」；他還提到，由美國貿易政策帶來的「全球經濟關係重新調整」。美國總統川普在第二任期中將關稅作為核心政策之一，對數十個貿易夥伴與進口類別提高關稅。「貿易戰顯然尚未結束，可以預期許多國家正分析應與誰建立貿易安排。雖然其中一些措施對國家安全與韌性至關重要，但很難判斷其長期影響。」談到人工智慧發展時，戴蒙再次強調，人工智慧的採用速度與過去任何技術都不同。他表示，雖然AI的實施將帶來「轉型」影響，但AI革命最終如何發展仍有待觀察。他表示，「整體而言，對AI的投資並不是投機泡沫，而是將帶來重大利益。然而，目前我們無法預測在與AI相關的產業中最終的贏家與輸家」，他也強調摩根大通同樣會部署AI，就像部署所有技術一樣，為客戶（與員工）提供更好的服務。CNBC提到，摩根大通一直走在華爾街企業引入AI的最前線，摩根大通首席分析官沃爾德倫（Derek Waldron）曾展示公司如何利用代理型AI（agentic AI）加快工作流程，並提升客戶與股東的成果。今年2月戴蒙也表示，AI正在重塑摩根大通的人力結構，銀行已制定「大規模的人員重新配置計畫」。