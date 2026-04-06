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▲易烊千璽的臉、聲音被不法業者盜用，並且還合成短劇商用。（圖／翻攝自微博）

▲易烊千璽肖像權遭盜用喊話要開告。（圖／翻攝自微博）

中國男星易烊千璽近日捲入AI侵權風波，有多部網路短劇未經授權，將他的臉部特徵與聲音合成在短劇上，對此易烊千璽工作室昨（5）日凌晨火速發聲明，強調藝人從未參演相關作品，也未授權第三方進行AI合成，目前已經委託律師維權，強硬喊話平台、立即下架侵權內容。近期有不少網友發現，短劇平台「紅果短劇」上出現多部AI作品，其中主角不僅外型神似易烊千璽，就連聲音也高度相似，其中引發討論的兩部作品，分別是《午夜公車：她捉詭超凶的！》、《騙我投個好胎？行，你們別後悔》，因為內容結合懸疑、驚悚與反轉題材，再加上主角被質疑「撞臉」易烊千璽，迅速在網路掀起話題。然而讓粉絲無法接受的是，這些AI短劇並非「致敬」或模仿，而是透過合成技術，把易烊千璽的外型與聲音拿來生成角色，並且用在平台播出商用賺錢。為此易烊千璽工作室急發聲明回應，這類行為已明確構成侵權，不只侵害藝人肖像權，也可能進一步損害名譽與公眾形象。面對爭議延燒，易烊千璽工作室態度相當強硬，聲明中透露，目前已經請律師進行證據保全與訴訟評估，並警告製作方與串流平台立即將作品下線、停止擴散，否則將依法追究全部法律責任；在工作室發聲後，紅果短劇平台也迅速做出處置，今日平台發布公告，強調平台堅決打擊AI短劇素材違規使用與未授權盜用行為，並坦言近期AI素材濫用問題頻繁，已展開專項集中治理，顯示AI短劇亂象已經成為平台級問題。