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酷遭爆料「酸台灣人自卑」！吳鳳有不同看法：是過度謙虛

▲酷的夢在社群徵人後，意外爆出多個負評，近日還遭一名自稱前員工的網友爆料，指出他昔疑嗆台灣人就是自卑，讓粉絲退追怒批不尊重台灣。（圖／酷的夢- Ku's dream FB）

▲吳鳳觀察到「在亞洲文化中，謙虛是一種美德，我也深深被這種性格吸引，甚至自己也變得越來越謙虛」。（圖／吳鳳 Rifat FB）

法國籍YouTuber「酷的夢 Ku’s dream」近日徵才卻遭前員工爆料，其中提到酷說出：「反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑」，引爆熱輿論譁然，但酷本人至今仍未做出回應。對此，土耳其裔男星吳鳳今（6）日分享自身看法，認為台灣人其實是，要對自己更有自信。酷的夢近期在社群Threads上發文徵才，結果待遇、條件遭到社群質疑，留言區更引出自稱前員工的網友爆料，點出工作邊界太模糊等問題，甚至酷還曾說出口：「你就花錢請一個台灣人當企劃，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！」對此，吳鳳在文中提到：「今天聽到一位外國人說：台灣人很自卑。這句話讓我思考了很久。」他指出，英文中的「Self-abasement」意思是不斷小看自己、覺得自己不如人，「當我跟老婆聊起這件事時，她說了一句讓我很有感觸的話。她說：其實台灣人很聰明。」吳鳳提到在台灣生活這麼久，在自己的觀察中，台灣人並不是自卑，而是過度謙虛，「在亞洲文化中，謙虛是一種美德，我也深深被這種性格吸引，甚至自己也變得越來越謙虛。」不過，過度的謙虛卻也常讓台灣人在國際舞台上顯得畏縮，在面對外國人時，不自覺隱藏優點，讓對方掌握了主導權。吳鳳也提到，過去在師大師大教書時，總是不斷鼓勵學生：「不要過度謙虛！要勇敢舉手表達，不要讓別人誤以為你沒有實力。尤其是出國時，自信是所有好事的起點。我爸爸從小就常叮嚀我：永遠不要懷疑自己。」吳鳳也強調，自己遊歷世界各國，認為台灣人是他心中最溫柔、最和平的民族之一，「請不要讓別人的評價定義你，你要自己看見那份獨特的優勢。我們或許不完美，但我們非常有實力！」他也喊話說：「請對自己、對這塊土地更有信心！」