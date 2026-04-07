我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張員瑛新照片疑似修圖修過頭，引起許多討論。（圖／IG@for_everyoung10）

▲張員瑛新造型被說撞臉Giselle（如圖）。（圖／IG@aerichandesu）

女團IVE成員張員瑛自出道以來，憑藉洋娃娃般的精緻五官、穩健台風與超齡心理素質，每次現身都能掀起熱議，不過她近日在IG曬出一組日常生活照卻意外掀起「修圖修過頭爭議」，超尖的下巴被粉絲稱「撞臉aespa Giselle」，掀起許多討論。張員瑛日前在IG上傳多張近況照，畫面中的她擁有超尖下巴，搭配較少見的旁分斜劉海造型，讓許多粉絲直呼超美，不過卻也有粉絲點出「好像修圖修過頭了」，跟想像中國民女神的樣子似乎有些落差。其中引發最多討論的，就是張員瑛照片中凹陷的臉頰，以及堪比刀片的超尖下巴，讓網友直言「這張真的第一眼沒認出來」、「臉型修得太過頭了吧」，雖然五官依舊漂亮，卻少了幾分張員瑛原本標誌性的甜美可愛感；除了「修圖修過頭爭議」外，有部分網友認為張員瑛這次的造型神似女團aespa成員Giselle，尤其在眼妝、鼻樑線條與整體神情上更是非常還原。不過，比起討論張員瑛到底像不像別人，更多粉絲則把重點放在心疼與擔憂上，因為張員瑛本來就擁有極高辨識度的五官條件，飽滿唇形、立體輪廓、精緻比例早已是她最具代表性的魅力之一，根本不需要靠過度修圖來改變原有特色，因此粉絲也紛紛留言表示，希望她可以不要容貌焦慮，能夠自在在鏡頭前的張員瑛對他們來說就是最美的。