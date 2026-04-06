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▲王柏融個人單場「雙響砲」、累計5分打點，距離生涯「百轟」壯舉僅剩最後2支的里程碑（M2）。（圖／台鋼雄鷹提供）

台鋼雄鷹看板球星「大王」王柏融今（6）日在澄清湖主場展現恐怖長打火力，面對統一獅先發投手胡智為，演出單場「雙響砲」猛灌5分打點，將生涯百轟紀錄推向M2。針對王柏融近期手感回溫，球評謝岱穎深入解析指出，大王過去的低迷並非技術退化，而是深受「心理刺青」所苦，如今在主場炸裂，象徵其已逐漸找回過往的強大自信。謝岱穎指出，雖然過去外界常以「彈力球」數據膨脹來質疑王柏融的實力，但球評反駁指出，日職火腿隊是以科學評估與先進觀念著稱的球隊，絕非盲目引援。早在2013、14年的U21時代，王柏融就被公認為年輕一輩中最天才、最有前途的打者。球評強調，火腿隊的養成環境非常開放，強調發揮球員原生特色而非刻意修改動作。因此，王柏融在日職時期擁有極佳的環境與技術基底，並不存在所謂「能力下降」或「養壞了」的問題。「王柏融最大的挑戰一直都是心理層面，」謝岱穎認為，王柏融雖然嘴上說不在意球迷討論，但私底下對於網路上的高度關注與外界評論其實很容易糾結。在日職期間，他始終是台灣網友討論度前三名的人物，這些無形的壓力久而久之在他心裡形成了一根刺，壓抑了原有能力的發揮。球評表示，王柏融並未受過影響職業生涯的大傷，年紀也尚未到退化階段。他在台鋼雄鷹的爆炸性演出，證明了只要某個心理環節被觸動或刺激，他的天賦隨時都能噴發。「他本身能力一直有在。那什麼時候會打出來、發揮出來，可能就是某個點、某個環節會刺激到他，隨時會有爆炸性的演出，就像今天這一場這樣子。」謝岱穎透露，［所以其實他一直都不是技術問題啦，都是心理的問題。不管洪總也好，或者今年林仲秋提到他也好，都不會認為他的能力跟技術方面會有問題。」今日比賽首局，台鋼雄鷹便展開猛烈攻勢，曾子祐與魔鷹連續二壘安打先馳得點。王柏融隨後在1好0壞時，精準鎖定胡智為的失投球，轟出右外野兩分砲，助隊取得3:0領先。戰至第3局，王柏融手感依舊發燙，在隊友攻佔壘包時再度炸裂，敲出一發3分打點全壘打。單場雙響砲、5分打點的瘋狂表現，不僅點燃全場球迷熱情，更將個人中職生涯全壘打數推進至98支，距離「百轟」壯舉僅剩最後2步。