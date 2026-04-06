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美股主要指數周一（6日）早盤略高於平盤，台積電ADR上揚超過1%。各方關注美國總統川普給伊朗的最後期限，是否會如期給予打擊，伊朗稍早再度拒絕開放荷姆茲海峽的協商。美股四大指數6日早盤，截止至台灣時間晚間10時，道瓊工業指數小漲2點、那斯達克指數漲71點或0.33%、標普500指數小漲6點、費城半導體指數漲12點。個股部分，備受台灣民眾關注的台積電ADR早盤上揚逾1%、輝達小跌0.6%、AMD小漲1.6%；記憶體族群部分，美光止跌回升開漲3%、SanDisk勁揚2%。今年以來漲幅迅猛的光通訊大廠Lumentum和Coherent，雙雙下跌2%。根據路透報導，週一油價在震盪交易中小幅上漲，投資者正等待美國與伊朗談判狀態的進一步明朗，同時對航運中斷可能造成的長期供應損失保持警覺。布蘭特原油期貨上漲0.1%，報每桶109.13美元；美國西德州中質原油（WTI）期貨上漲0.69%，報每桶112.31美元。與上週四相比，週一亞洲時段的價格變動幅度顯得相對有限。美國與伊朗已收到一份結束敵對行動的計畫框架，但在美國總統川普威脅若伊朗未在週二前達成協議，將對德黑蘭「降下地獄般打擊」後，伊朗拒絕立即重新開放荷姆茲海峽。不過，航運資料顯示，自上週四以來，仍有部分船隻通過荷姆茲海峽，包括一艘阿曼營運的油輪、一艘法國擁有的貨櫃船，以及一艘日本擁有的天然氣運輸船，反映出伊朗允許其認定為較友好國家的船隻通行的政策。瑞典北歐斯安銀行（SEB）大宗商品分析師赫瓦爾比耶（Ole Hvalbye）表示「市場正在試圖判斷未來會發生什麼。這個週末最重要的消息是，一些船隻成功通過了荷姆茲海峽」，赫瓦爾比耶指出，由於市場趨緊，歐洲持續將實體原油與石油產品流向亞洲，導致歐洲供應減少。美國總統川普預計將在美東時間週一（6 日）下午 1 點於白宮橢圓形辦公室，與國防部一同召開記者會，談及此次伊朗救援飛官行動細節，是否對伊朗戰爭的下一步展開進一步行動備受關注。