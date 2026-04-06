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高雄市長陳其邁於活動最後一日晚間親自出席「超恐龍體驗」場次，並與演出團隊一同謝幕。（圖／高市府教育局提供）

▲ 「恐龍酷樂園」主打日本DINO-A-LIVE擬真恐龍演出。（圖／高市府教育局提供）

▲「恐龍酷樂園」成功整合展演、教育與市集經濟，不僅創下百萬人次佳績，更帶動周邊觀光與消費效益。（圖／高市府教育局提供）

2026高雄兒童節系列活動「恐龍酷樂園」於4月6日在衛武營熱鬧落幕。四天活動總計累積突破100萬人次進場，現場無論是恐龍展演、互動體驗、拍照打卡區或攤商市集，皆湧現滿滿人潮。高市府教育局指出，「恐龍酷樂園」自開幕起即人氣爆棚，首日即吸引逾25萬人次參與，雖然活動第二天受雨勢影響，在活動第三日天氣轉晴，更突破28萬人次入園，掀起一波又一波的「恐龍熱潮」，活動主打日本DINO-A-LIVE擬真恐龍演出，結合恐龍大草原、化石挖掘、互動闖關等多元內容，成功打造寓教於樂的沉浸式體驗，讓大小朋友彷彿穿越回史前時代。活動最後一日適逢連假尾聲，人潮依舊不減，熱門的「超恐龍體驗」場場爆滿，拍照打卡區排隊人龍綿延，各式恐龍裝置藝術與情境造景成為社群熱點，成功引爆網路分享與討論，親子家庭把握最後機會進場，為今年兒童節留下難忘回憶。除精彩展演外，由衛武營及高雄市政府青年局招募的特色攤商市集同樣表現亮眼，超過百攤創意品牌齊聚，從特色美食、文創商品到親子手作體驗，吸引民眾駐足消費，現場買氣強強滾。日本DINO-A-LIVE演出團隊金丸賀也社長表示，第一次來到台灣展演，就選擇高雄，在兒童節期間也見識到高雄市民滿滿的熱情，每一場的展演人潮都大爆滿，讓自己與所有演出的社員都相當感動，非常感謝高雄市民的熱情支持。高雄市長陳其邁於活動最後一日晚間親自出席「超恐龍體驗」場次，並與演出團隊一同謝幕。陳其邁表示，高雄持續透過大型主題活動，結合文化、教育與觀光，打造城市大小朋友的美好回憶，讓更多孩子有機會接觸高品質的演出，也讓更多家庭看見高雄的活力與魅力。教育局補充表示，「恐龍酷樂園」成功整合展演、教育與市集經濟，不僅創下百萬人次佳績，更帶動周邊觀光與消費效益，未來也將持續推出更多優質親子活動，讓高雄成為全台最具吸引力的親子旅遊首選城市。