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美伊戰爭何時結束全球關注，美媒稍早披露美國與伊朗均收到結束敵對行動的15點協議，由巴基斯坦負責斡旋，若達成一致將促成立即停火、重新開放荷姆茲海峽。但稍早伊朗正式透過國營媒體公開宣布拒絕這份協議，外交部發言人強調，任何理性的人都不會接受。根據伊朗官方媒體伊通社與半官方的塔斯尼姆通訊社報導，這份協議提案除要求伊朗放棄其核活動，限制其導彈計劃，並重新開放其為報復而關閉具有戰略意義的荷姆茲海峽。伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）駁斥美國與以色列提出的停火計畫，並揶揄這只是讓美國得以重整兵力，並為未來攻擊制定策略的暫停期，強調伊朗將不會妥協，確實捍衛自身主權。他強調，根據過去停火的經驗顯示，停火往往只是為了讓對方在準備進一步侵略前爭取時間、強化力量。任何理性的人都不會接受這種策略，並堅稱伊朗的要求必須受到尊重，同時應避免停火與戰爭反覆循環的局面。貝卡伊進一步表示，伊朗必須確保採取能真正阻止侵略的行動。在談到停火提案時，他表示伊朗先前已清楚表達立場，就在幾天前，收到一項由中間人轉交的15點計畫，但伊朗認為該計畫過於苛刻且不合理，不論該提案如何，伊朗已制定符合自身國家利益的一套要求。貝卡伊強調，伊朗不會迴避提出正當要求，並澄清表達立場不應被解讀為屈服。他警告任何與美國合作的行為都可能構成戰爭罪，應受到審查。針對美國官員一方面討論升級對伊朗攻擊、另一方面又談論談判的言論，貝卡伊反酸，美國過去一年的行動已摧毀其外交可信度。