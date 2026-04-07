效力於休士頓太空人隊的日籍右投今井達也，於4月5日對陣奧克蘭運動家的比賽中，展現出驚人的「逆向思維」。在經歷了初登板的挫折後，今井果斷選擇降低球速、專注控球，最終主投5又2/3局僅被敲出3支安打、飆出9次三振且無失分，成功奪下大聯盟生涯首勝。這場精彩的表現也引來美國媒體的高度評價，稱讚其「投得更聰明了」。
從慘遭震撼教育到完美壓制 今井達也次戰脫胎換骨
今井達也在3月30日對陣天使隊的大聯盟首秀中表現掙扎，當時他未能撐過3局便狂丟4分黯然下場。然而，在加入太空人隊的第二場比賽中，他完全掃除了首戰的陰霾，在客場展現出強大的先發主宰力。
美媒《Sporting News》分析指出，今井在這場比賽中不只是變好了，更是「投得更聰明」。報導強調，這場首勝並非依靠全力催速或具備壓倒性的單一球種，而是源自於「壓制」的藝術。
在球速至上的聯盟「降速」 精準度與變化球成制勝關鍵
在當今大聯盟強烈追求球速的環境下，今井達也選擇了不同的策略。數據顯示，他在這場比賽的直球平均時速為94英哩（約151公里），比初登板時還要慢。今井賽後坦言，這次登板他優先考慮的是控球而非速度，而正是這個選擇改變了一切。
《Sporting News》盛讚今井的轉變，指出他在力量與控球之間找到了平衡點，特別是滑球等變化球的投球節奏非常理想，精準地控制了比賽局面。
太空人球團獲意外之喜 穩定性才是長期生存之道
報導進一步主張，今井的這番調整對太空人隊具有重大意義。球團需要的不是曇花一現的話題球員，而是能穩定產出結果的投手。今井達也透過這次登板，明確地展示了他可以透過精度、球種變化以及冷靜的心態來開闢生存之路，而不僅僅是依靠火球。
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今井達也在3月30日對陣天使隊的大聯盟首秀中表現掙扎，當時他未能撐過3局便狂丟4分黯然下場。然而，在加入太空人隊的第二場比賽中，他完全掃除了首戰的陰霾，在客場展現出強大的先發主宰力。
美媒《Sporting News》分析指出，今井在這場比賽中不只是變好了，更是「投得更聰明」。報導強調，這場首勝並非依靠全力催速或具備壓倒性的單一球種，而是源自於「壓制」的藝術。
在球速至上的聯盟「降速」 精準度與變化球成制勝關鍵
在當今大聯盟強烈追求球速的環境下，今井達也選擇了不同的策略。數據顯示，他在這場比賽的直球平均時速為94英哩（約151公里），比初登板時還要慢。今井賽後坦言，這次登板他優先考慮的是控球而非速度，而正是這個選擇改變了一切。
《Sporting News》盛讚今井的轉變，指出他在力量與控球之間找到了平衡點，特別是滑球等變化球的投球節奏非常理想，精準地控制了比賽局面。
太空人球團獲意外之喜 穩定性才是長期生存之道
報導進一步主張，今井的這番調整對太空人隊具有重大意義。球團需要的不是曇花一現的話題球員，而是能穩定產出結果的投手。今井達也透過這次登板，明確地展示了他可以透過精度、球種變化以及冷靜的心態來開闢生存之路，而不僅僅是依靠火球。