上班先來一杯開工咖啡優惠提神！今（7）日「星巴克買一送一」開工咖啡優惠，星禮程會員同慶TEN TEN開心飲料好友分享；星巴克表示，初夏限定新品「蘋果山茶花風味美式」、千禧復古風「Bearista度假村
系列」海灘小熊熊寶寶馬克杯、環保杯等周邊商品，4月8日開賣。摩斯漢堡表示，周二咖啡日全天大杯咖啡特價49元，本文整理最新咖啡優惠一次掌握。
星巴克：今買一送一！星禮程好友分享 開工咖啡優惠
根據星巴克官網，歡慶星禮程十週年，今開工日4月7日至4月8日，會員同慶TEN TEN開心飲料好友分享，活動期間11:00-20:00 星禮程會員至門市購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、冰淇淋飲品、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
星巴克「蘋果山茶花風味美式」新品！海灘小熊周邊商品4/8開賣
迎接初夏，星巴克表示，以清新水果風味打造專屬季節新品，推薦「蘋果山茶花風味
系列」將經典濃縮融合蘋果山茶花風味果肉，為醇厚底蘊帶來酸甜果香與淡雅花韻，夏天品嚐「 蘋果山茶花風味美式」口感清爽順口、「 蘋果山茶花風味氣泡美式」再增添沁涼暢快口感、「蘋果山茶花風味青茶」則搭配烏龍青茶，清新回甘。
星巴克新品「蘋果山茶花風味美式」中杯120元、大杯135元、特大杯150元，「蘋果山茶花風味氣泡美式」大杯145元、特大杯160元，「蘋果山茶花風味青茶」中杯145元、大杯160元、特大杯175元。
並以千禧復古美學為靈感設計「Bearista度假村
系列」，溫潤奶油黃、 清新鼠尾草綠與焦橙色調交織懷舊的海濱色彩，身穿復古制服的熊寶寶，正在陽光灑落金黃海岸的棕櫚樹旁度假，搭配衝浪板、沁涼冰飲與甜點元素，慵懶可愛。
4月8日星巴克全台門
市開賣「小熊度假村馬克杯」800元、「泳池小熊指扣TOGO冷水杯」800元、「小熊棕梠樹不鏽鋼杯」1200元、「海灘小熊熊寶寶」900元等；線上門市限定「 度假時光不鏽鋼TOGO冷水杯」1200元、「海灘小熊網布提袋」780元等。
摩斯漢堡：周二咖啡日「大杯摩斯咖啡49元」喝整天！
摩斯漢堡表示，今周二摩斯咖啡日優惠，4月7日全天「大杯摩斯咖啡」特價49元（原價60元），還可享加10元升級精選咖啡；10:30前早餐時段，買「黃金塔塔鱈魚堡＋中杯摩斯咖啡」特價89元（原價105元）、套餐加20元再享「方塊薯餅3個」。
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根據星巴克官網，歡慶星禮程十週年，今開工日4月7日至4月8日，會員同慶TEN TEN開心飲料好友分享，活動期間11:00-20:00 星禮程會員至門市購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、冰淇淋飲品、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
迎接初夏，星巴克表示，以清新水果風味打造專屬季節新品，推薦「蘋果山茶花風味
星巴克新品「蘋果山茶花風味美式」中杯120元、大杯135元、特大杯150元，「蘋果山茶花風味氣泡美式」大杯145元、特大杯160元，「蘋果山茶花風味青茶」中杯145元、大杯160元、特大杯175元。
4月8日星巴克全台門
摩斯漢堡表示，今周二摩斯咖啡日優惠，4月7日全天「大杯摩斯咖啡」特價49元（原價60元），還可享加10元升級精選咖啡；10:30前早餐時段，買「黃金塔塔鱈魚堡＋中杯摩斯咖啡」特價89元（原價105元）、套餐加20元再享「方塊薯餅3個」。