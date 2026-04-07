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國民黨主席鄭麗文將於今（7）日上午11點半，搭乘上海航空前往上海，展開六天五夜的訪中行。不過出發前，鄭麗文10點將在黨中央召開「2026和平之旅」啟程中外記者會，而國民黨立院黨團將赴黨中央替鄭麗文送機，畢竟國共兩黨領導人已經有10年未見面。如今，鄭主席可能將在10日於北京和中共中央總書記習近平會面，規格相當於當年的「連胡會」。對此，國民黨副主席張榮恭表示，這是兩岸互動中兼顧善意、對等與尊嚴的成熟安排，連邀請訪中的模式也一模一樣。面對這次的「鄭習會」，國民黨的行事態度相當謹慎低調，不僅沒帶立委、中常委組團，還僅帶黨部一級主管包含副主席張榮恭、蕭旭岑、李乾龍外，還有負責新媒體部的連戰次子連勝武、大陸事務部主任張雅屏、文傳會發言人尹乃菁。不免讓人聯想前副主席連勝文日前在臉書發文提醒的事情，2005年破冰之旅時，連戰常叮嚀他們「決不可以擅自對外發言，同時減少與媒體不必要的閒聊，以免言多必失、橫生枝節！若遇到任何媒體的詢問，一律交由發言人回答。」這回鄭麗文訪中行前談話，不像過往政治人物選擇在機場受訪，反而先在黨中央召開中外記者會，再前往機場搭機，一舉一動似乎都透露出國民黨對此次的「鄭習會」相當看重。據了解，國民黨立委沒跟團，除了確實沒有收到鄭麗文邀請，多數立委擔心被扣紅帽子而找上總召傅崐萁，最後傅總召特別下令提醒盡量別出席。