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中華職棒富邦悍將外野手「釣蝦」林哲瑄昨（6）日正式高掛球鞋，結束20年職業球員生涯，在引退儀式上，許多球界友人都拍影片祝賀林哲瑄光榮退休。郭泓志不改幽默個性，「瑄哥恭喜喔！要從球場上畢業了，其實我在富邦時，我就覺得我們有很多迷人地方都是一樣，第一個是球場上不認輸精神，第二個是最重要的，我們的顏值都有幫球隊加分。」林哲瑄看到後，與全場球迷一起忍不住笑出來。好友陳禹勳恭喜林哲瑄畢業了，「從今天開始不用再帶傷上場，引退不是你的終點，而是開啟另一個開始、一個新的任務，期待你在創造下一個『釣蝦場』。」南英幫鄭凱文說，「哲瑄辛苦了，打棒球打了20幾年，你到現在很努力了，付出了許多，大家都有看到表現與拼勁。」林泓育祝林哲瑄退休生活非常愉快，「希望你的能力與傳承經驗。」去年引退的胡金龍正在道奇隊受訓，他跨海送祝福，「今年即將卸下球員身份，接下來希望你退休時，好好把時間留給家人，也能把你的技術、經驗傳承下去給更多選手，培養更多林哲瑄，引退快樂。」「大師兄」林智勝則回憶2人在國家隊初次見面的時光，「自從8搶3看到你，還是18歲小朋友，你即將要退休，我們打過很多國際賽，都是我們很好的回憶，希望你傳經驗給你的選手。」郭泓志不改幽默個性，開頭就稱呼林哲瑄「瑄哥」，「恭喜喔！要從球場上畢業了，其實我在富邦時，我就覺得我們有很多迷人地方都是一樣，一個是球場上不認輸精神，第二個是最重要的，我們的顏值都有幫球隊加分。」郭泓志說，「退休後我們會回歸到喜歡棒球的身份，為棒球加油，最懷念的除了跟場上隊友的拚戰之外，就是啦啦隊了，所以有機會安排髮香區，讓我去球場幫富邦加油。」前悍將洋投富藍戈也驚喜拍片祝福林哲瑄，「嗨！林隊長，今天對你的輝煌生涯來說是特別的日子，與你並肩作戰是我的榮幸，感謝你做的一切，感謝你每個精彩表現，你是很好的人、好隊友，祝福你退休生活美滿。」前紅襪隊日籍投手田澤純一向林哲瑄致敬，「林選手辛苦了，我們在紅襪大聯盟、小聯盟一起度過，一起吃中華料理回憶，再次感謝你，期待再見。」火腿隊案軍監督稻葉篤紀，恭喜林哲瑄光榮引退，「去年秋天來我們火腿秋訓，看到你對棒球的熱情，以及作為教練學習新知的態度，也從中學到很多。」稻葉說，「接下來你將接下培育富邦新選手的任務，請務必把你多年累積的經驗知識，毫不保留傳承給他們，期待能再次來火腿。」壓軸登場的則是「豪朋友」三人組江國豪、陳仕朋、游霆崴，「辛苦了，祝你退休生活一切順利。」