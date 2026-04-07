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中華職棒富邦悍將外野手「釣蝦」林哲瑄昨（6）日正式高掛球鞋，結束20年職業球員生涯，Fubon Angels隊長潔米仍難以林哲瑄已經引退的事實。潔米2017年入隊，一路以來最支持的選手就是林哲瑄，她指出，對林哲瑄印象最深刻的一球，就是2020年「奧斯卡影帝」等級的接球，「我還以為，我可能先畢業，你再引退，結果...還是祝福哲瑄未來的每一步都可以心想事成，做你自己最開心的事情。」潔米回憶，2017年剛進入職棒時，對棒球的生態還很陌生的，「剛進來這個圈子的時候，身邊的朋友都會說，『我跟妳講，你們隊那個（林）哲瑄很厲害。而且重點是他喜歡釣蝦。』」潔米笑說，因為自己也是喜歡釣蝦的人，再加上林哲瑄在外野的守備模樣，因此深深被吸引。潔米化身「蝦粉」，清楚解釋林哲瑄之所以被稱為「釣蝦瑄」，不單只是喜歡釣蝦，「是只要球到外野，都不用擔心，他簡單、輕鬆地把球給撈起來，我那個時候就被他這個2個行為吸引到。」談到對林哲瑄印象最深刻的守備，潔米連年份、事件都講得出來，「2020年，我記得他在統一主場，我記得是潘傑楷打的。」潔米如同專業球評，將整個接球過程細講一次，「他可以去媲美演員了耶！那個畫面一直重複看，接到之後很沮喪，然後很帥氣地把球丟出去。我被那顆球吸引到爆！還獲得MLB官網重播，這顆球真的是美技。」去年聽到林哲瑄宣布引退的消息，潔米坦言很不捨，「他是我第一年到現在一直在支持的（球員），除了守備跟傑出表現，聽到的也都是比較溫暖的一面。雖然說女孩們看不到，都知道他是很不錯、很照顧底下學弟們的一個大哥哥。」潔米說，至今仍不敢相信林哲瑄要引退，「我還以為，我可能先畢業，你再引退，結果...還是祝福哲瑄未來的每一步都可以心想事成，做你自己最開心的事情。」