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美國總統川普（Donald Trump）當地時間6日與軍方聯合召開記者會，重申了給伊朗設定的「最後期限」，要求伊朗必須於美東時間7日晚上8點前達成協議，否則該國的能源基礎設施將遭到「徹底摧毀」。根據《路透社》報導，川普在記者會上表示，伊朗針對結束戰爭提出提議，雖是重要進展，但還不夠好，威脅伊朗或在一夜之間被消滅、摧毀，時間點可能就是週二晚上，屆時若仍沒有達成協議：「伊朗的每一座橋樑都將在美東時間週三午夜被摧毀，伊朗的每一座發電廠都將停止運營、燃燒、爆炸，並且永遠無法再次使用。」川普強調，伊朗曾經是個偉大國家，如今人民卻活在充滿暴力的世界，認為伊朗人民應該起身反抗政府，相信伊朗人願意為了獲得自由而承擔後果。川普也重申自己對北約（NATO）非常失望，點名韓國、澳洲和日本都沒有幫助美國，反觀沙烏地阿拉伯、卡達、阿聯等中東國家則一直在提供美國協助。對於川普揚言炸毀伊朗基礎建設的言論，聯合國祕書長古特雷斯（António Guterres）透過發言人表達震驚，強調任何針對民用設施的攻擊，都可能造成無辜平民傷亡、違反國際法。原文連結：