美國國家航空暨太空總署（NASA）4位太空人，1日正式從佛羅里達州乘坐「獵戶座」飛船升空，執行「阿提米絲2號（Artemis II）」任務，展開繞月計畫，亦是50多年以來首次載人繞月飛行。NASA當地時間6日宣布，「阿提米絲2號」將打破1970年阿波羅13號（Apollo 13）創造的「人類距離地球最遠飛行紀錄」。
根據《BBC》報導，NASA的數據顯示，當年阿波羅13號曾飛往距離地球248655英里（約400171公里）處，而這次「阿提米絲2號」則預定在美東時間6日19點07分（台灣時間7日7時07分），飛至距離地球252757英里（約406773公里）的最遠距離，最終會比原紀錄超出約4102英里（約6601公里）。
阿波羅13號指令長洛弗爾（Jim Lovell）已於去年離世，他在過世前曾錄製一段特別的訊息，說道：「我很榮幸能將火炬傳遞給你們」；如今，執行「阿提米絲2號」任務的太空人們也聆聽了這段珍貴的話語。
報導提到，飛船進入月背後，大概會有40分鐘與地球暫時失去通訊，屆時太空人們會以專業相機，透過飛船舷窗拍攝月球剪影、研究月球地質，並把握時間欣賞月球的荒涼、浩瀚之美。
原文連結：Artemis II astronauts about to lose contact with Earth as they move behind Moon
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阿波羅13號指令長洛弗爾（Jim Lovell）已於去年離世，他在過世前曾錄製一段特別的訊息，說道：「我很榮幸能將火炬傳遞給你們」；如今，執行「阿提米絲2號」任務的太空人們也聆聽了這段珍貴的話語。
報導提到，飛船進入月背後，大概會有40分鐘與地球暫時失去通訊，屆時太空人們會以專業相機，透過飛船舷窗拍攝月球剪影、研究月球地質，並把握時間欣賞月球的荒涼、浩瀚之美。
原文連結：Artemis II astronauts about to lose contact with Earth as they move behind Moon