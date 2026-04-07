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▲前員工的爆料在網路上引起熱議，超過247萬人觀看。 （圖／ 翻攝自Threads）

▲「酷的夢」頻道目前少了2萬粉絲，但仍有228萬人訂閱。（圖／Ku's dream酷的夢-YouTube）

定居台灣的法籍網紅「酷」去年靠網路節目《中文怪物》爆紅，YouTube頻道「Ku's dream酷的夢」訂閱人數飆升至230萬，但他日前PO出的徵才文卻引發反彈，更有前員工爆料酷是慣老闆，私下還調侃台灣人很自卑，「反正我拍什麼你們都會看」。而酷目前針對此事尚無回應，沉默約2天時間，頻道訂閱人數也掉了2萬。酷日前在社群發文徵才，卻引來前員工留言，爆料職場黑幕。其中最引發爭議的是，前員工稱酷有一次受邀到大學演講，學校提議可以聊聊百萬點閱的企劃祕訣，酷卻輕浮的回應：「」這段話不僅讓前員工傻眼，如今被揭露後，也引爆網友怒火。YouTube頻道「酷的夢」因此出現退訂潮，，更有不少人湧入其頻道影片留言，「退訂閱，再見，法國（人）高高在上」、「法國人什麼不學，學台灣的慣老闆文化，我跟你說，你去隔壁喊我愛中國，會比我愛台灣多賺好幾個零」、「有點難過，你貶低臺灣人的善良，唉」。，「快點出來闢謠」、「穩住，別被有心人收割，台灣社會有一群人見不得台灣好，冷靜處理」、「加油！酷～～做自己最重要」、「酷！我和我的男友都會一直支持你！」而酷目前至今沒給出正面回應，但他也沒刪除那篇徵才文，爭議持續在網路上延燒。根據前員工的說法，目前對酷的指控主要包括他沒幫員工保勞健保，被發現後才補辦，還在清明連假前無預警開除對方，更要求前員工10分鐘內退出相關群組，且不需要交接工作，結果事後又不顧對方休息時間，追討工作檔案等，種種指控讓酷的形象受到重創。