國民黨主席鄭麗文將於今（7）日上午搭乘上海航空前往中國，展開六天五夜的訪問，外界高度關注她此行是否會與中國國家主席習近平會晤、針對兩岸敏感議題會做出哪些表態。有港媒報導指出，隨著鄭麗文訪中在即，她過往的雲南祭祖舊照、彝族背景也再次於中國社群上被熱議。
綜合《香港01》、《星島日報》報導，去年10月鄭麗文當選國民黨主席後，微信公眾號《滇商會》就曾發文指出，鄭麗文祖籍雲南普洱鎮沅，父鄭清輝是中國遠征軍，曾在緬甸與日軍作戰，50年代隨軍遷台後在陸軍服役至中校。而鄭麗文本人在競選國民黨主席期間也不諱言稱自己是雲南普洱人，是「雲南的女兒」，父親為彝族人。
當時，《滇商會》、普洱當地的微信公眾號「茶苑路拾貳號」還發布一組鄭麗文早年返回雲南普洱祭祖的舊照，據信是翻拍自當地的官方刊物，還附了簡體字說明，照片中的鄭麗文與當地民眾親切交談、上香祭祖，還在鄉鎮領導陪同下，觀賞「故鄉」美景。
報導指出，鄭麗文是雲南彝族人的資訊，在中國網路引起不少討論，有地理位置標註雲南的中國民眾表示，以土生土長的台灣人來說，鄭麗文對中國還是有感情的，尤其是受父親的影響，希望她有機會再回雲南普洱看看，看看「家鄉」的變化。
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當時，《滇商會》、普洱當地的微信公眾號「茶苑路拾貳號」還發布一組鄭麗文早年返回雲南普洱祭祖的舊照，據信是翻拍自當地的官方刊物，還附了簡體字說明，照片中的鄭麗文與當地民眾親切交談、上香祭祖，還在鄉鎮領導陪同下，觀賞「故鄉」美景。
報導指出，鄭麗文是雲南彝族人的資訊，在中國網路引起不少討論，有地理位置標註雲南的中國民眾表示，以土生土長的台灣人來說，鄭麗文對中國還是有感情的，尤其是受父親的影響，希望她有機會再回雲南普洱看看，看看「家鄉」的變化。