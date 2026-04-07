28歲中國男星張凌赫靠《逐玉》爆紅後，有粉絲表示，之前曾當過張凌赫的學生，還分享與張凌赫的合照，讓其他粉絲超羨慕。原來畢業於南京師範大學電機工程學系的張凌赫，出道前曾在無錫一間英語口語訓練營擔任助教兼班長，當時他的外型就已經很出眾，在當地頗有名氣，不僅成績亮眼，與學生互動也很熱絡，會分享好聽的英文歌、在群組叫大家起床，這些暖舉被挖出後，讓粉絲又更愛張凌赫了。
張凌赫出道前是補習班老師！學生曬超幸福合照
張凌赫2020年以電視劇《少女大人》出道，據說他當時本來在咖啡廳念書，因為外型亮眼才被星探挖掘，從此踏上演員路。而在他出道前，曾於江蘇省無錫市的一間英語補習班打工，職位是助教兼班長；有學生分享過去與張凌赫的合照，素人時期的他長相白淨帥氣，加上成績好，在當地頗有名氣，還常常出現在校內的表白牆上。
工作期間張凌赫也很盡責，為了提起學生對英文的興趣，平常還會分享自己愛聽的英文歌到群組，每天早上也都很有活力的跟學生打招呼，叫大家起床上課，還會給學生唸英文短句、寫英文心得等等，對工作很有熱忱。
這段往事曝光後，讓不少粉絲都羨慕當初給張凌赫帶過的學生，紛紛留言：「張凌赫素人時期是如此善良溫柔的人吶」、「誰能不愛張凌赫呢」、「我也想有個同款老師」、「當過張凌赫的學生，這是什麼逆天的運氣」、「這也太幸福了吧」、「說真的，一下就羨慕住了」、「值得炫耀一輩子」。
資料來源： 微博＠吃瓜衝浪日記
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張凌赫2020年以電視劇《少女大人》出道，據說他當時本來在咖啡廳念書，因為外型亮眼才被星探挖掘，從此踏上演員路。而在他出道前，曾於江蘇省無錫市的一間英語補習班打工，職位是助教兼班長；有學生分享過去與張凌赫的合照，素人時期的他長相白淨帥氣，加上成績好，在當地頗有名氣，還常常出現在校內的表白牆上。
這段往事曝光後，讓不少粉絲都羨慕當初給張凌赫帶過的學生，紛紛留言：「張凌赫素人時期是如此善良溫柔的人吶」、「誰能不愛張凌赫呢」、「我也想有個同款老師」、「當過張凌赫的學生，這是什麼逆天的運氣」、「這也太幸福了吧」、「說真的，一下就羨慕住了」、「值得炫耀一輩子」。