清明連假剛結束，不少上班族才剛收假就開始倒數下一波放假機會。其實不用太失落，緊接著登場的5月1日勞動節連假已經在眼前，只要善用特休，甚至有機會把假期延長到9天。進入下半年後，9月的中秋節與教師節連假最受關注，連休4天外，若再請4天假可延長至10天，成為全年最後的最長天數休假機會。《NOWNEWS》也整理出2026年剩餘連假與請假攻略，讓民眾能夠提前規劃假期行程。
清明連假結束！下個「勞動節連假」緊跟其後
清明連假落幕後，等於暫別上半年最長假期，不過下一個3天連假很快就到來。5月1日勞動節落在週五，搭配週末形成3天連假，若從4月25日（六）開始安排休假，並於4月27日至30日請4天特休，就能創造長達9天的連假。
展望下半年，最受矚目的絕對是9月的中秋節加教師節連假，和這次清明連假一樣直接連休4天，如果再搭配9月21日至24日請特休4天，就能一口氣擁有10天假期，成為今年最後的最長假期。
2026年剩幾個連假？下半年「教師節＋中秋節連假」最爽
2026年後續仍有多個連假可期待，全年倒數還有6個連假：
🟡勞動節連假：5月1日（五）至5月3日（日），共3天。
🟡端午節連假：6月19日（五）至6月21日（日），共3天。
🟡教師節＋中秋節連假：9月25日（五）至9月28日（日），共4天。
🟡國慶日連假：10月9日（五）至10月11日（日），共3天。
🟡光復節連假：10月24日（六）至10月26日（一），共3天。
🟡行憲紀念日連假：12月25日（五）至12月27日（日），共3天。
2026連假請假攻略一次看！9月、12月都能爽休10天
◼︎勞動節連假》請4月27日至30日4天，可休9天。
◼︎端午節連假》請6月15日至18日4天，可休9天。
◼︎中秋節連假》請9月21日至24日4天，可休10天。
◼︎國慶日連假》請10月5日至8日4天，可休9天。
◼︎光復節連假》請10月27日至10月30日4天，可休9天。
◼︎行憲紀念日連假》
請12月21日至12月24日4天，可休9天。
請12月28日至12月31日4天，可休10天。
我是廣告 請繼續往下閱讀
清明連假落幕後，等於暫別上半年最長假期，不過下一個3天連假很快就到來。5月1日勞動節落在週五，搭配週末形成3天連假，若從4月25日（六）開始安排休假，並於4月27日至30日請4天特休，就能創造長達9天的連假。
展望下半年，最受矚目的絕對是9月的中秋節加教師節連假，和這次清明連假一樣直接連休4天，如果再搭配9月21日至24日請特休4天，就能一口氣擁有10天假期，成為今年最後的最長假期。
2026年後續仍有多個連假可期待，全年倒數還有6個連假：
🟡勞動節連假：5月1日（五）至5月3日（日），共3天。
🟡端午節連假：6月19日（五）至6月21日（日），共3天。
🟡教師節＋中秋節連假：9月25日（五）至9月28日（日），共4天。
🟡國慶日連假：10月9日（五）至10月11日（日），共3天。
🟡光復節連假：10月24日（六）至10月26日（一），共3天。
🟡行憲紀念日連假：12月25日（五）至12月27日（日），共3天。
◼︎勞動節連假》請4月27日至30日4天，可休9天。
◼︎端午節連假》請6月15日至18日4天，可休9天。
◼︎中秋節連假》請9月21日至24日4天，可休10天。
◼︎國慶日連假》請10月5日至8日4天，可休9天。
◼︎光復節連假》請10月27日至10月30日4天，可休9天。
◼︎行憲紀念日連假》
請12月21日至12月24日4天，可休9天。
請12月28日至12月31日4天，可休10天。