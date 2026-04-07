我是廣告 請繼續往下閱讀

清明連假結束！下個「勞動節連假」緊跟其後

▲清明連假結束後，下一波假期由5月1日勞動節接棒，形成3天連假，若搭配4月27日至30日請4天特休，最長可連休9天。（圖／行政院人事行政總處）

2026年剩幾個連假？下半年「教師節＋中秋節連假」最爽

▲2026年剩餘連假包含勞動節、端午節、中秋節與教師節、國慶日、光復節及行憲紀念日。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

2026連假請假攻略一次看！9月、12月都能爽休10天

◼︎勞動節連假》

◼︎端午節連假》

◼︎中秋節連假》

◼︎國慶日連假》

◼︎光復節連假》

◼︎行憲紀念日連假》

▲2026年請假攻略一次看，多數連假只需請4天特休，就能延長至9天以上。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

清明連假剛結束，不少上班族才剛收假就開始倒數下一波放假機會。其實不用太失落，緊接著登場的5月1日勞動節連假已經在眼前，只要善用特休，甚至有機會把假期延長到9天。進入下半年後，9月的中秋節與教師節連假最受關注，連休4天外，若再請4天假可延長至10天，成為全年最後的最長天數休假機會。《NOWNEWS》也整理出2026年剩餘連假與請假攻略，讓民眾能夠提前規劃假期行程。清明連假落幕後，等於暫別上半年最長假期，不過下一個3天連假很快就到來。5月1日勞動節落在週五，搭配週末形成3天連假，若從4月25日（六）開始安排休假，並於4月27日至30日請4天特休，就能創造長達9天的連假。展望下半年，最受矚目的絕對是9月的中秋節加教師節連假，和這次清明連假一樣直接連休4天，如果再搭配9月21日至24日請特休4天，就能一口氣擁有10天假期，成為今年最後的最長假期。2026年後續仍有多個連假可期待，全年倒數還有6個連假：請4月27日至30日4天，可休9天。請6月15日至18日4天，可休9天。請9月21日至24日4天，可休10天。請10月5日至8日4天，可休9天。請10月27日至10月30日4天，可休9天。請12月21日至12月24日4天，可休9天。請12月28日至12月31日4天，可休10天。