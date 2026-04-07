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美國總統川普（Donald Trump）當地時間6日召開記者會，談到伊朗戰爭及營救F-15E飛官的驚險內幕，但不滿有美媒記者搶先披露美軍戰機遭擊落、1名飛官在伊朗境內失蹤的消息，威脅要找出「洩密者」甚至抓去關，卻被質疑他在記者會上透露的一些內容，同樣也有洩漏軍機的嫌疑。根據《CNN》報導，川普在記者會上抱怨，因為「洩密者」先走漏了風聲，驚動德黑蘭：「 突然之間，整個伊朗都知道，有1名飛行員在他們的領土，正在為生命而戰」，導致美軍營救失蹤飛官的行動變得更加困難、複雜，正在找出這個「抓耙仔」，放話：「我們會去找發布這則消息的媒體，以國家安全為由，要他們交出（消息來源），否則就去坐牢。」不過，川普並未具體說明，他指的究竟是哪家媒體，白宮官員也拒絕置評，只證實已經在調查。然而，報導指出，美國戰機被擊落的消息，其實最早是由伊朗媒體率先報導的，在任何一家美國主流媒體發布相關新聞前，網上就已經有很多關於失蹤機組人員命運的討論。《CNN》批評，川普的最新威脅，標誌著川普2.0政府又一次打壓媒體，尤其針對那些「報導白宮不喜歡內容」的新聞機構。在本屆國防部實施新政策，要求媒體承諾只報導官方認可的資訊後，已有數十名記者選擇放棄進出五角大廈的採訪證。值得注意的是，川普在記者會中證實，F-15E戰機是被伊朗以廉價的肩射飛彈擊中，還分享了美軍在戰機墜落、飛官藏身地點都有眼線，側面證實了美國在伊朗布建了情報人員，並說美國出動100多架飛機營救飛官、創造出7個搜救點來混淆敵軍，不讓伊朗掌握搜救行動具體位置，也讓批評者質疑他是否才是那個說太多、洩漏軍機的人。原文連結：