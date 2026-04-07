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紐約大都會今日宣布強打索托（Juan Soto）將被放進10天傷兵名單，預計將缺陣2至3週。在上週五索托在跑壘時，造成小腿不適，經過確認是右側小腿拉傷，原先球團採取每日觀察方式，然而在今日將其正式放入傷兵名單。索托今年開季的打擊手感發燙，前8場比賽交出1轟、5打點，打擊率.355的表現，整體攻擊指數（OPS）為0.928。索托在四日對戰舊金山巨人的比賽中，嘗試從一壘衝向三壘時拉傷右小腿，賽後隨即接受檢查。當時索托表示：「目前是輕微拉傷，我們會每天觀察身體狀況，還沒有做任何決定。老實說，我今天感覺比昨天好很多，MRI結果反而讓我有點驚訝。」現年27歲的索托整體狀態是健康的，過去3個賽季，單季至少出賽157場。這次是索托生涯第二次進入傷兵名單，也是自2021年5月以來首次，當時他效力國民隊期間，因左肩拉傷缺席兩週。