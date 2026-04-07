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國民黨主席鄭麗文今（7）日率團訪問中國大陸，並將與中共總書記習近平舉行「鄭習會」。對此，陸委會今日再度警告，千萬不要配合中共的政治劇本，淪為中共對台統戰分化的工具。行政院長卓榮泰今日赴立院提出施政方針，及施政報告，並繼續備詢。陸委會主委邱垂正會前受訪被問到鄭習會。邱垂正表示，針對國民黨主席鄭麗文即將赴中，陸委會要再重申，政府支持對等尊嚴、相互尊重、不預設任何政治前提的兩岸正常健康有序的交流。但要嚴正的反對，為了換取赴陸交流的門票，出賣傷害國家主權尊嚴、國家利益與台灣的自由民主。邱垂正說，首先要呼籲鄭麗文必須要嚴肅看待中共政權併吞台灣的圖謀野心仍舊沒有改變，國人支持強化國防實力，堅定守護台灣的決心。所以要請鄭麗文千萬不要配合中共的政治劇本，淪為中共對台統戰分化的工具。邱垂正表示，而且既然已經去了，那就必須要把台灣的主流民意反應清楚，呼籲鄭麗文在面對中共當局時，當面要求中共當局要立即停止對台軍機艦擾台等複合性的施壓，要正視中華民國存在的事實，要正視台灣 2300 萬人民對自由民主的價值與生活方式的堅持。邱垂正說，要鄭重的提醒，鄭麗文此行要堅定拒絕接受沒有中華民國生存空間的一中框架的陷阱，不要低頭附和北京當局消滅中華民國的敘事以及政治倡議，更不要配合中共傳遞給國際社會傷害台灣的錯誤訊息。在法律的紅線也希望不要踩跨，包括赴陸交流都要嚴守兩岸條例及其他法律，沒有政府授權，不得簽署有關於政治性的協議以及跟政府公權力有關的事項的協商。邱垂正指出，最後要強調，政黨交流不能取代官方的機制。兩岸涉及公權力的事項，必須要由兩邊的政府透過務實協商解決，這樣對全體國人的權益最有保障，也要呼籲中共當局要拋棄敵意的思維、統戰的操作，唯有與台灣的民選合法政府溝通對話，才有改善兩岸關係、良性互動的可能。針對李貞秀今天院會質詢會接受質詢嗎？邱垂正表示，他從委員會就已經表達了立場，認為她沒有及時放棄戶籍跟國籍，所以她還不是一個合法的立法委員。「我們的立場一貫。」