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網紅禪師熊仁謙爆迷姦人妻 逼迫交往、害她懷孕

熊仁謙遭控渣男回應 律師發5聲明否認

▲對於週刊爆料，熊仁謙（如圖）發聲否認，強調從未有相關不法或不當行為。（圖／熊仁謙IG@mars.kuma）

熊仁謙律師聲明：

網紅禪師熊仁謙10歲出家，師從海濤法師，還俗後致力於推廣佛學教育，並創辦YouTube頻道「快樂大學」。然而今（7）日卻爆出私下是名渣男，不僅同時劈腿8女，甚至以修行為名將人妻騙到尼泊爾寺廟迷姦，還要女方跟丈夫離婚。對於指控，熊仁謙透過律師發出5點聲明，「本人對上開指述一概予以嚴正否認，並重申從未有相關不法或不當行為」。熊仁謙IG有7.1萬人追蹤，今年初還演出電影《啵me之我的青春住了鬼》，受到不少粉絲喜愛。然而根據《鏡週刊》爆料，熊仁謙私下不僅劈腿八女，甚至約會強暴、強拍性愛影片，把一名人妻騙到尼泊爾的寺廟迷姦，事後更逼迫交往、害她懷孕，並聲稱肚子裡的胎兒是不動明王轉世，要對方與丈夫離婚。對此，警方目前已經接獲通報，將介入偵辦。對於週刊爆料，熊仁謙發聲否認，他透過律師發出5點聲明，強調「所謂約會強暴、同時交往多名女性等情節，均屬未經查證且與事實不符之不實內容。本人對上開指述一概予以嚴正否認，並重申從未有相關不法或不當行為」。熊仁謙表示，對於任何不實指控或惡意散布不實言論之行為，將保留一切法律上之權利，「倘仍有特定人士散布不實訊息，抑或惡意造謠詆毀名譽，本所將依當事人委任意旨，提起民事損害賠償及刑事誹謗之訴訟，以維權益」。一、就新聞所述涉及本人之相關指控,包括所謂約會強暴、同時交往多名女性等情節，均屬未經查證且與事實不符之不實內容。本人對上開指述一概予以嚴正否認，並重申從未有相關不法或不當行為。相關報導與指控顯係以片面或失實資訊拼湊而成，對本人名譽已造成重大影響，實有予以澄清之必要。二、本人過往相關募款及活動，均係依法進行，並無任何違法或不當情事。對於外界流傳之不實言論，請社會大眾勿輕信未經證實之消息，以免受不實資訊誤導。三、另就部分已歷時久遠，進入法律程序或雙方協議處理之事項,業已達成和解,並附有保密約定。基於尊重相關約定及避免對他人造成不必要之困擾，本人不再就該等事項另行回應。四、對於任何不實指控或惡意散布不實言論之行為，本人保留一切法律上之權利。五、據此，依本所當事人委任意旨，爱為此聲明，以正視聽。倘仍有特定人士散布不實訊息。抑或惡意造謠詆毀名譽，本所將依當事人委任意旨，提起民事損害賠償及刑事誹謗之訴訟，以維權益。