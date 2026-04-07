我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文將於今（7）日上午11點半，將搭乘上海航空前往上海，展開六天五夜的訪中行。鄭麗文出訪前受訪時表示，若真心愛台灣就不會希望台灣變成戰場，保住和平就是保護台灣；他強調，兩岸和平其實沒有這麼困難，若國共兩黨能和解、共同為和平而努力，為什麼在台灣，藍綠之間不能和解呢？鄭麗文上午10時於黨部召開「2026和平之旅」啟程中外記者會。鄭麗文表示，現在整體國際環境動盪不安，戰火蔓延，人心惶惶，而台海一直被當作是最危險的地方，因此他擔任黨主席多次宣示，「在台灣，我們不只要照顧保護2300萬台灣人民，更有責任維護區域的和平，所以我們一定要讓台海沒事，那世界都沒事」。鄭麗文提到，在台灣，「我們要竭盡一切的努力，避免戰爭發生，我們也要抓住所有的機會跟可能，擴大和平的基礎」，因此他抱持此心願，今天他們將從台北出發，「我們是本著善意、正念出發」。鄭麗文說，相信自他宣布要訪中後，坐在總統府的總統賴清德也一定高度關注，他也要和大家報告，「相信不管你的黨派、省籍，只要你心中有台灣、只要你真的愛台灣，不會有人希望台灣變成戰場，如果你真心愛台灣，你會抓住一絲的機會、所有的可能，讓台灣不被戰火侵犯，保住和平就是保住台灣」，因此他寧願相信，所有台灣人都希望此行能夠成功，「我們可以把全世界最危險的地方，化為全世界最安全的地方」，但善意需要被累積，互信需要一次一次的、相互的擴大。鄭麗文表示，此行訪問要讓全世界看到，不是台灣單方面的期待和平相信，大家更想透過這一次和平之旅，看到中共中央對於兩岸能用和平來對話交流、化解所有可能歧見的誠意跟決心。他說，雖然來不及避免過去曾經發生的戰爭、曾經發生在兩岸的悲劇，但大家絕對來得及避免未來的戰爭，讓這一代的人、下一代的人永遠免於戰爭的摧殘，因此國民黨，率先跨出關鍵的一步，「我們要向歷史，也向國際社會證明，和平永遠有機會，和平永遠有希望，只要我們不放棄」。鄭麗文提到，民進黨對於對岸充滿疑慮、恐懼，他想透過此行，向他們證明，兩岸和平其實沒有這麼困難，若國共兩黨能和解、共同為和平而努力，為什麼在台灣，藍綠之間不能和解呢？因此他希望他回來後，藍綠能思考，不再惡鬥，盡快的化解憲政的僵局。「百姓真的很苦，我希望再一次的向民進黨、向賴總統釋出我最大的誠意和善意，讓我們一起為台灣的安全跟未來來努力！」鄭麗文說，希望此行大家都能夠快快樂樂的出門，平平安安的回家，等到他們回來後，大家就能夠安心，台灣也能因為可能的藍綠和解帶來安定、獻給全世界一個安全的台灣。此次訪團除了鄭麗文外，還包含國民黨副主席張榮恭、蕭旭岑、李乾龍、青年事務發展委員會主委、國民黨前主席連戰次子連勝武以及文傳會發言人尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、主席辦公室顧問李德維等人。