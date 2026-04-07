近期社群平台出現新型詐騙手法，一款標榜低價的「粉紅藍莓」在Threads上瘋傳，吸引不少民眾上鉤。詐騙者不僅標示真實農場地址，還以貨到付款降低戒心，甚至引導受害者進行「實名認證」與提供銀行資訊。其中有苦主差點受騙上當，最後因察覺有異而逃過一劫，沒想到竟還遭詐騙集團反嗆：「下次沒有這麼好運啦。」讓原PO當場氣炸，緊急發文呼籲民眾提高警覺，避免落入層層設計的詐騙陷阱。
Threads爆「粉紅藍莓」詐騙案！她聰明逃過竟遭嗆：下次沒這麼好運
近日在Threads上爆發多起「粉紅藍莓」詐騙案例，多名帳號販售粉紅色藍莓，主打一盒350公克僅80元，並標示桃園市平鎮區的藍莓園地址，甚至鼓勵民眾親自前往採摘，營造真實感，導致不少人誤信下單。
有受害網友分享，當初正是被「粉紅藍莓」的特殊外觀吸引，查證後確認該地址確實存在藍莓園，且的確有「粉紅藍莓」的品種，再加上採貨到付款、僅需先付38元運費，因此降低戒心決定購買。
然而交易過程中，對方卻不斷要求進行實名制認證，讓原PO察覺異狀，進一步發現官方帳號疑似是假冒，於是詢問是否為詐騙並要求其他付款方式。未料對方見狀反而嗆聲：「不要在脆（Threads）上面買東西了，這次你好運，下次沒有這麼好運啦。」
原PO氣憤表示：「雖然我只損失了38元，但是他是他嗆我欸，氣死了。」並提醒該帳號即使封鎖仍持續擴散，短短10小時就有上千次轉發，呼籲大家提高警覺並檢舉詐騙帳號。
貼文曝光後，不少網友紛紛驚恐直呼，「最近家人才遇到，導致銀行帳戶全部被鎖…拜託大家不要在threads上買東西！超多都是騙子真的很壞」、「天啊我有看到這篇欸！還好你機靈」、「他在嗆你嗎？我怎麼覺得他是真的希望你不要被騙了」、「樓主非常棒的注意到對方給的不是正式的官方來源，即時阻止自己上當」。
假賣家真詐騙！受害藍莓果園發聲了：不要上當
對此，該地址藍莓園實際經營業者「藍莓果果」也出面澄清，表示有不明帳號冒用農場資訊進行詐騙，並提醒消費者，若發現帳號資訊不清、追蹤數異常偏低，或影片出現明顯AI生成痕跡且反覆發布相同內容，極可能就是詐騙。
業者強調，桃園確實有藍莓園，但並沒有販售粉紅色藍莓，也不存在「10斤200元」這類不合理低價商品，且未提供超商取貨付款服務，呼籲民眾切勿輕信來源不明的販售資訊。
Threads新型詐騙手法曝光！受害者恐淪共犯太恐怖
事實上，警方早已示警，近期詐騙集團大量轉向Threads平台，透過假賣家刊登商品誘騙交易。常見手法是先要求買家支付約500元保證金，但收款帳號多為其他受害者帳戶，再進一步引導買家進行所謂「賣貨便實名認證」。
過程中，詐騙者會以「認證失敗」、「操作錯誤」或「帳戶異常」等理由拖延，甚至假冒銀行客服聯繫。關鍵陷阱在於要求提供「銀行收款碼」或「付款碼」，一旦交出，帳戶資金恐遭盜領。
警方強調，「銀行收款碼、付款碼，絕對不要給！」否則恐造成嚴重財損。更麻煩的是，受害帳戶後續可能被其他人誤匯保證金，導致帳戶被認定為詐騙金流一環，不僅遭凍結，還可能需配合司法調查，耗費大量時間處理。
警方提醒，網購時若遇到要求先匯款或提供銀行相關資訊的情況，應立即提高警覺；若接到自稱客服或銀行來電，也應再次查證，必要時可撥打165反詐騙專線求證，避免落入詐騙圈套。
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近日在Threads上爆發多起「粉紅藍莓」詐騙案例，多名帳號販售粉紅色藍莓，主打一盒350公克僅80元，並標示桃園市平鎮區的藍莓園地址，甚至鼓勵民眾親自前往採摘，營造真實感，導致不少人誤信下單。
有受害網友分享，當初正是被「粉紅藍莓」的特殊外觀吸引，查證後確認該地址確實存在藍莓園，且的確有「粉紅藍莓」的品種，再加上採貨到付款、僅需先付38元運費，因此降低戒心決定購買。
原PO氣憤表示：「雖然我只損失了38元，但是他是他嗆我欸，氣死了。」並提醒該帳號即使封鎖仍持續擴散，短短10小時就有上千次轉發，呼籲大家提高警覺並檢舉詐騙帳號。
貼文曝光後，不少網友紛紛驚恐直呼，「最近家人才遇到，導致銀行帳戶全部被鎖…拜託大家不要在threads上買東西！超多都是騙子真的很壞」、「天啊我有看到這篇欸！還好你機靈」、「他在嗆你嗎？我怎麼覺得他是真的希望你不要被騙了」、「樓主非常棒的注意到對方給的不是正式的官方來源，即時阻止自己上當」。
假賣家真詐騙！受害藍莓果園發聲了：不要上當
對此，該地址藍莓園實際經營業者「藍莓果果」也出面澄清，表示有不明帳號冒用農場資訊進行詐騙，並提醒消費者，若發現帳號資訊不清、追蹤數異常偏低，或影片出現明顯AI生成痕跡且反覆發布相同內容，極可能就是詐騙。
業者強調，桃園確實有藍莓園，但並沒有販售粉紅色藍莓，也不存在「10斤200元」這類不合理低價商品，且未提供超商取貨付款服務，呼籲民眾切勿輕信來源不明的販售資訊。
事實上，警方早已示警，近期詐騙集團大量轉向Threads平台，透過假賣家刊登商品誘騙交易。常見手法是先要求買家支付約500元保證金，但收款帳號多為其他受害者帳戶，再進一步引導買家進行所謂「賣貨便實名認證」。
過程中，詐騙者會以「認證失敗」、「操作錯誤」或「帳戶異常」等理由拖延，甚至假冒銀行客服聯繫。關鍵陷阱在於要求提供「銀行收款碼」或「付款碼」，一旦交出，帳戶資金恐遭盜領。
警方強調，「銀行收款碼、付款碼，絕對不要給！」否則恐造成嚴重財損。更麻煩的是，受害帳戶後續可能被其他人誤匯保證金，導致帳戶被認定為詐騙金流一環，不僅遭凍結，還可能需配合司法調查，耗費大量時間處理。
警方提醒，網購時若遇到要求先匯款或提供銀行相關資訊的情況，應立即提高警覺；若接到自稱客服或銀行來電，也應再次查證，必要時可撥打165反詐騙專線求證，避免落入詐騙圈套。