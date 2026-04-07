近期社群平台出現新型詐騙手法，一款標榜低價的「粉紅藍莓」在Threads上瘋傳，吸引不少民眾上鉤。詐騙者不僅標示真實農場地址，還以貨到付款降低戒心，甚至引導受害者進行「實名認證」與提供銀行資訊。其中有苦主差點受騙上當，最後因察覺有異而逃過一劫，沒想到竟還遭詐騙集團反嗆：「下次沒有這麼好運啦。」讓原PO當場氣炸，緊急發文呼籲民眾提高警覺，避免落入層層設計的詐騙陷阱。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Threads爆「粉紅藍莓」詐騙案！她聰明逃過竟遭嗆：下次沒這麼好運

近日在Threads上爆發多起「粉紅藍莓」詐騙案例，多名帳號販售粉紅色藍莓，主打一盒350公克僅80元，並標示桃園市平鎮區的藍莓園地址，甚至鼓勵民眾親自前往採摘，營造真實感，導致不少人誤信下單。

有受害網友分享，當初正是被「粉紅藍莓」的特殊外觀吸引，查證後確認該地址確實存在藍莓園，且的確有「粉紅藍莓」的品種，再加上採貨到付款、僅需先付38元運費，因此降低戒心決定購買。

▲詐騙集團冒充藍莓業者，不僅標示真實農場地址，還以貨到付款降低戒心，甚至引導受害者進行「實名認證」與提供銀行資訊。（圖／臉書粉專「藍莓果果 在欉熟鮮採藍莓」）
▲詐騙集團冒充藍莓業者，不僅標示真實農場地址，還以貨到付款降低戒心，甚至引導受害者進行「實名認證」與提供銀行資訊。（圖／臉書粉專「藍莓果果 在欉熟鮮採藍莓」）
然而交易過程中，對方卻不斷要求進行實名制認證，讓原PO察覺異狀，進一步發現官方帳號疑似是假冒，於是詢問是否為詐騙並要求其他付款方式。未料對方見狀反而嗆聲：「不要在脆（Threads）上面買東西了，這次你好運，下次沒有這麼好運啦。」

原PO氣憤表示：「雖然我只損失了38元，但是他是他嗆我欸，氣死了。」並提醒該帳號即使封鎖仍持續擴散，短短10小時就有上千次轉發，呼籲大家提高警覺並檢舉詐騙帳號。

貼文曝光後，不少網友紛紛驚恐直呼，「最近家人才遇到，導致銀行帳戶全部被鎖…拜託大家不要在threads上買東西！超多都是騙子真的很壞」、「天啊我有看到這篇欸！還好你機靈」、「他在嗆你嗎？我怎麼覺得他是真的希望你不要被騙了」、「樓主非常棒的注意到對方給的不是正式的官方來源，即時阻止自己上當」。

假賣家真詐騙！受害藍莓果園發聲了：不要上當

對此，該地址藍莓園實際經營業者「藍莓果果」也出面澄清，表示有不明帳號冒用農場資訊進行詐騙，並提醒消費者，若發現帳號資訊不清、追蹤數異常偏低，或影片出現明顯AI生成痕跡且反覆發布相同內容，極可能就是詐騙。

業者強調，桃園確實有藍莓園，但並沒有販售粉紅色藍莓，也不存在「10斤200元」這類不合理低價商品，且未提供超商取貨付款服務，呼籲民眾切勿輕信來源不明的販售資訊。

▲一款標榜低價的「粉紅藍莓」在Threads上瘋傳，實際上該商品並不存在，業者也已出面澄清遭冒用。（圖／臉書粉專「藍莓果果 在欉熟鮮採藍莓」）
▲一款標榜低價的「粉紅藍莓」在Threads上瘋傳，實際上該商品並不存在，業者也已出面澄清遭冒用。（圖／臉書粉專「藍莓果果 在欉熟鮮採藍莓」）
Threads新型詐騙手法曝光！受害者恐淪共犯太恐怖

事實上，警方早已示警，近期詐騙集團大量轉向Threads平台，透過假賣家刊登商品誘騙交易。常見手法是先要求買家支付約500元保證金，但收款帳號多為其他受害者帳戶，再進一步引導買家進行所謂「賣貨便實名認證」。

過程中，詐騙者會以「認證失敗」、「操作錯誤」或「帳戶異常」等理由拖延，甚至假冒銀行客服聯繫。關鍵陷阱在於要求提供「銀行收款碼」或「付款碼」，一旦交出，帳戶資金恐遭盜領。

警方強調，「銀行收款碼、付款碼，絕對不要給！」否則恐造成嚴重財損。更麻煩的是，受害帳戶後續可能被其他人誤匯保證金，導致帳戶被認定為詐騙金流一環，不僅遭凍結，還可能需配合司法調查，耗費大量時間處理。

警方提醒，網購時若遇到要求先匯款或提供銀行相關資訊的情況，應立即提高警覺；若接到自稱客服或銀行來電，也應再次查證，必要時可撥打165反詐騙專線求證，避免落入詐騙圈套。

▲警方提醒，凡是要求先匯款或提供銀行收付款碼的交易，幾乎可判定為詐騙，建議民眾提高警覺，並善用165專線查證，避免誤入陷阱。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）
▲警方提醒，凡是要求先匯款或提供銀行收付款碼的交易，幾乎可判定為詐騙，建議民眾提高警覺，並善用165專線查證，避免誤入陷阱。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）
相關新聞

房市／房產詐騙手法多　加入履約保證多一分保障

詐騙最新手法！「滑Threads」帳戶被盜光還淪共犯　警急發文阻止

Meta狂刪1.59億則詐騙廣告　FB推防詐新功能：沒共同好友先跳通知

iPhone行事曆藏恐怖詐騙！苦主點開崩潰：帳號沒了　5步驟秒躲過