中美洲國家宏都拉斯，2023年與中華民國斷交後，旋即與中國建交，但中國對該國水產業採購承諾疑似跳票，尤其該國的白蝦出口量過去3年更呈現「雪崩」狀態。有宏國媒體報導稱，對台白蝦出口崩跌已讓宏國損失8900萬美元外匯（約台幣28.5億），還不算課徵的關稅，有當地議員呼籲政府應盡快與台灣談判。
根據《中美洲360》報導，宏都拉斯自由黨國會議員薩巴斯（Yuri Sabas）近日表示，由於對台灣市場的出口下降，導致宏國損失了8900萬美元的外匯，而且宏國輸台產品還需繳納21%的關稅，大大降低了它們與區域內其他國家的競爭力。
薩巴斯指出，白蝦對台出口額從2022年的約1.06億美元，暴跌到2025年的1600萬美元，凸顯貿易障礙的直接影響，21%的關稅比起巴拿馬、厄瓜多和墨西哥等國也明顯偏高。
薩巴斯警告，宏國政府應著手與台灣協商，至少爭取將關稅降到10%才有競爭力，並補充說宏國蝦類養殖業已經失去超過1萬5000個工作機會，主要集中在南部地區，政府縱使可以決定要與哪些國家建交，卻不能讓這些決定持續影響人民福祉。
宏都拉斯國會議長贊布拉諾（Tomás Zambrano）也贊同與台灣復交，認為台灣在各個領域都為宏國人民帶來更多利益，反觀中國已與宏國建交3年，不僅毫無成效，還對宏國本地商業活動帶來負面影響，透露：「許多來自聖佩德羅蘇拉的民眾都寫信、打電話告訴我，與中國建交導致當地及其它一些地方的小企業破產。」
報導提到，宏都拉斯新政府上台2個月以來，國內要求與台灣復交的呼聲日益高漲，儘管現任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）在競選期間曾承諾要恢復與台灣的關係，但至今未針對此事發表任何聲明。
原文連結：Honduras ha perdido $89 millones por caída de exportaciones a Taiwán, según diputado
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薩巴斯指出，白蝦對台出口額從2022年的約1.06億美元，暴跌到2025年的1600萬美元，凸顯貿易障礙的直接影響，21%的關稅比起巴拿馬、厄瓜多和墨西哥等國也明顯偏高。
薩巴斯警告，宏國政府應著手與台灣協商，至少爭取將關稅降到10%才有競爭力，並補充說宏國蝦類養殖業已經失去超過1萬5000個工作機會，主要集中在南部地區，政府縱使可以決定要與哪些國家建交，卻不能讓這些決定持續影響人民福祉。
宏都拉斯國會議長贊布拉諾（Tomás Zambrano）也贊同與台灣復交，認為台灣在各個領域都為宏國人民帶來更多利益，反觀中國已與宏國建交3年，不僅毫無成效，還對宏國本地商業活動帶來負面影響，透露：「許多來自聖佩德羅蘇拉的民眾都寫信、打電話告訴我，與中國建交導致當地及其它一些地方的小企業破產。」
報導提到，宏都拉斯新政府上台2個月以來，國內要求與台灣復交的呼聲日益高漲，儘管現任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）在競選期間曾承諾要恢復與台灣的關係，但至今未針對此事發表任何聲明。
原文連結：Honduras ha perdido $89 millones por caída de exportaciones a Taiwán, según diputado