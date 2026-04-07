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大批退役機現身一線機場

▲中國保有大批退役的殲六與殲七戰機，改裝無人戰機已經進行並有若干戰機配置於福建一線機場。（圖／作者提供）

功成不想身退與冷戰思維

▲美國亞利桑那州的飛機墳場，部分戰機在此封存並依法販售給業者拆解。（圖／USN）

※大批退役機現身一線機場※功成不想身退與冷戰思維3月下旬，美國智庫米契爾航太研究所與日本防衛研究所都指出，近期中國福建等6處軍機場出現無人機，根據外型研判此為退役的殲六戰機，與現役戰機出現在一線機場上相當奇怪，甚至不排除是攻台所需戰機無人機。相關智庫分別是美國米契爾航太研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）發佈最新《中國空軍戰力追蹤》，日本防衛研究所相田守輝的研究報告。根據衛星影像照片等開源情報，這些無人戰機分布於福建5處與廣東1處機場。事實上這不是殲六無人戰機第一次出現在一線機場上。早於2009年殲六戰機即將全部退役時，就已經報載約有70架殲六無人戰機部署在福建武夷山區的新聞，當時的論述是這大批退役戰機將足以消耗台灣昂貴的防空飛彈，有利於後續有人戰機的接戰。這批戰機確實可以消耗台灣的空防實力，即使以除役的鷹式飛彈來打擊的話，短程防空系統，陸載捷羚飛彈或復仇者飛彈車勉強可以接戰，主要的原因在於這些殲六無人戰機飛航路徑可以預測，但比的是雙方誰的「彈」多，不過當時陸劍二飛彈也尚未服役。要打擊這類固定飛航路線的無人戰機，連陸劍二飛彈可能都屬浪費，索性在無人機與反無人機的應對上，目前市面上已經有各種反無人機的便宜選項。其中最重要的是以無人機撞擊無人機！這類低成本的防禦手段或許可以用來對付這些自殺退役無人戰機，前提是要賦予防空單位特規雷達，以新引進的MASAMS飛彈對付這些無人戰機雖恰如其分，但還是太貴，NASAMS飛彈得應對巡弋飛彈。或許有些評論會指出這些退役無人戰機可以改變飛航程式或是透過AI使其更聰明，不過這些論述還是要回到一個問題－後勤成本，光是要讓這批退役戰機「飛」起來就已經很耗費成本了，之後還有日常的維修、訓練以及最重要的人事費用等，再再都使得讓這些戰機「復活」的成本變高，況且中國還有各式各樣的無人機可以運用。著實沒有必要花大錢讓這些退役戰機復活。上述2009年70幾架殲六戰機被改裝的新聞，到了2025年9月時被電視評論節目下標為3000架，當時正舉辦長春航展，日間的新聞評論就變成晚間政論節目的好梗；還是一個老問題，你要一個實兵單位掌管3000多架無人退役戰機，後勤尾巴早就不勘負荷。總的來說，中國改裝退役殲六戰機是事實，數量從70幾架躍昇到200，甚至是300多架都好，這些退役戰機其實不難打，反無人機科技發達的現代，以小型便宜的無人機撞擊這些退役戰機是可行的。中國之所以還保有這樣多的退役殲六，後續還魔改讓它復活，最大的原因可能是捨不得以及冷戰俄軍思維。中國軍事思想部分承襲自蘇聯，蘇聯冷戰思維就是囤積軍火，二戰時期是以人力支援取勝，冷戰時期則是以機械數量取勝，當時假定蘇聯會在歐德平原決戰，冷戰時期蘇聯生產的戰甲車超過北約3-4倍，主要立論點就是以「裝甲洪流」輾壓北約軍力。冷戰結束後這一大批戰車就囤積在蘇聯的軍火庫，2022年俄羅斯侵略烏克蘭時，上述裝甲洪流的理論獲得實踐，T-55等型戰車被迫啟用。二戰時期的裝甲列車這類活骨董，也被拿出來運用，晃如隔世。大批退役殲六戰機也是一樣，保留了一大堆戰機當作軍史教育獲贈與它國外，其他機體主要拆解當廢鐵賣，賣的錢跟原始建置成本會差很多，這在軍艦上尤其明顯，例如建置一艘核子航艦可能要50億美元，拆解後卻只能賣2000萬美元的不值得。上述保留大批軍備的做法不止於蘇聯與中國，美國也是，美國第309航空維護與重建大隊（309th AMARG）掌管的飛機墳場就是一例，這些退役飛機以該的乾燥的氣候當作封存場地，飛機可用的零附件甚至是盟邦採購的飛機也是從這邊挑選，但要把退役飛機當作武器的就沒有聽說。美國倒是有許多戰機被改裝成靶機，例如QF-4或是QF-16等。中國目前已經將部分殲六戰機改裝成無人機，這是事實，以此種方式來消耗台灣防空飛彈也是可以預期，索性這些改裝戰機的應對方式隨著反無人機科技的演進而被淡化。中國之所以保有這樣多數量的殲六戰機，可能的理由之一是捨不得，或許在居家處理的態度上，囤積是一種美德但不能用於武器。退役武器再度運用不是新想法，但要讓退役武器更靈活或更致命，恐怕得思索其改裝的費用與價值，更何況中國為無人機生產大國，運用蜂群無人機攻台反而是可行的選項之一。●作者：楊威利／資深軍事評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com