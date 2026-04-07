我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SpeXial成員變動大，活動人數在4到12人之間浮動。圖為宏正（左起）、明杰、Evan、偉晉、風田。（圖／SpeXial臉書）

▲連晨翔（右）轉戰戲劇圈後，和劉品言（左）結緣，去年結婚共組家庭。（圖／連晨翔IG@hsiang_5208）

曾在台灣紅極一時的男團SpeXial消失演藝圈多年，近日疑似也要合體了！有消息稱，SpeXial應該會效仿棒棒堂先前合體拍節目《來吧！哪裡怕》的模式，推出全新實境節目，預計拍攝13集，已獲得文化部500萬的補助，節目名稱則為《特別任務-MISSION SPECIAL》。對此，電視台TVBS未否認，僅簡短回應：「敬請期待，謝謝！」據《CTWANT》報導，這檔全新節目的主軸為世代對決與天賦開發，將讓藝人進行各行各業的分組挑戰，體會不同領域的職人艱辛，也能創造出娛樂火花，預計第一季會拍13集，每集在120分鐘左右，規模不小。目前企劃已經定案，且獲得文化部500萬元的補助，勢必會在演藝圈投下亮眼水花。而《特別任務-MISSION SPECIAL》現階段已確定能演出的成員包含隊長羅宏正、轉型當演員的連晨翔，還有現為主持人的風田。至於Teddy（陳向熙）則因去年5月被抓包以假病歷逃兵，還在面臨審判，應該是無法參與節目。對於SpeXial合體一事，《NOWNEWS今日新聞》詢問節目製作方TVBS，電視台也未否認，僅簡短回應：「敬請期待，謝謝！」回顧SpeXial出道故事，團體在2012年以4人形式出道，初代成員為宏正、偉晉、明杰、子閎，2014年才加入Teddy、Evan（馬振桓）、晨翔，但後來明杰、Evan又相繼暫停活動。因此SpeXial再度網羅新成員，也就是2015年加入的以綸、風田、易恩，還有2016年加入的Dylan（熊梓淇）、執（趙志偉）。可惜團體時光因為成員們各自的學業、兵役問題，始終難湊到完整體，最終SpeXial在2020年左右，漸漸淡出螢光幕，成員們各自單飛發展。Evan甚至退出演藝圈，回到加拿大生活，其他人則以演員、歌手、主持人等形式，繼續在演藝圈活動。