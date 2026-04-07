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▲火腿的万波中正、清宮幸太郎和野村佑希分別以5、4、3轟排名洋聯前3（軟銀的山川穂高3轟並列第三），僅僅9場比賽，全隊已有多達11人曾經開轟」（圖／挺悍運動行銷提供）

▲日本火腿監督新庄剛志在球隊前9戰都開轟後表示，「不不不，2004年的巨人隊是連34場（實際上是33場）都有全壘打。」（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

2026年日職球季竟也出現了「彈力球」爭議？開季以來，太平洋聯盟27場比賽出現45支全壘打，中央聯盟26戰出現33支全壘打，其中日本火腿就包辦了22轟，以此比例來推算球季143場例行賽打完，火腿將累積349~350支全壘打，比2004年讀賣巨人所創造的日職單一球隊單季259轟紀錄高出甚多。中職過去曾經歷過「長打滿天飛、投手成砲灰」的年代，但近幾年比賽用球的恢復係數趨於穩定，雖然投手壓制力增強，但每年還是可以產出2、3位單季20轟的打者，年度打擊率榜上，超過3成的打者都還是有6、7位。但日職打擊面所承現的數據，卻比中職更加「投重打輕」，以2025年球季為例，央聯、洋聯分別只有5人、4人有單季20轟以上的表現，超過3成打擊率的打者，央聯只有廣島的小園海斗與巨人的泉口友汰，洋聯甚至只有軟銀的牧原大成一人，12隊中打擊率最高的小園也不過0.309。在亞洲3大聯盟中，韓職的球最會飛，中職算是偏投手聯盟但投打落差不算太大，日職卻是真正的「不彈」聯盟，這似乎已是普遍的看法，即使是美職體系的認定中，日職也是天平傾向投手幅度較多的聯盟。但今年似乎不同了，到目前為止，洋聯場均1.67支全壘打比去年的1.29高出不少，央聯場均1.27轟則是大致與去年相當。會出現本季全壘打激增的關鍵因素，應該就在於日本火腿。火腿開季連9場都有全壘打，追平隊史在2003年所創下的紀錄，4月5日這一天追平了阪神虎在1985年所創下的日職單隊最快20轟紀錄（開季前8場）。火腿去年單季129轟已是12球團中最多，但前9場只是11轟，今年則是直接變成兩倍。火腿的万波中正、清宮幸太郎和野村佑希分別以5、4、3轟排名洋聯前3（軟銀的山川穂高3轟並列第三），僅僅9場比賽，全隊已有多達11人曾經開轟，甚至連捕手清水優心都在4月2日敲出睽違5年的一軍全壘打。雖然看起來問題主要是出在日本火腿，但球迷間、媒體間關於「球好像真正比較會飛」的論調確實是越來越火，日職官方的実行委員会不得不在5日召開會議，事務局長中村勝彥在休兵的6日回應媒體時表示，「關於比賽用球，目前的數據在合理範圍內，檢查結果也未發現任何偏差，所以很難做出評論，我們沒有做出任何改變。」日職並未公布檢測的數據，但央聯和洋聯所採用的「統一用球」，恢復係數的目標值都訂在0.4134（係數檢則標準與中職不同）。火腿不只一軍狂，連二軍的19轟同樣高居14隊之冠，雖然一軍戰績5勝4敗在洋聯次於軟銀，排名第二，但團隊打擊率0.288和57得分都排名12球團第一。「他們現在看起來像經典賽中的多明尼加隊一樣。」日本火腿監督新庄剛志在球隊前9戰都開轟後表示，「不不不，2004年的巨人隊是連34場（實際上是33場）都有全壘打。我們現在多少場了？9場？還有20多場呢！不可能打破那個紀錄啦，還是算了，我們別談這個話題了。」万波中正目前累積5轟，單純換算143場例行賽產量會接近80轟，雖然不太可能這麼理想，但還是可以期待本季大爆發，事實上，万波也是目前洋聯唯一最快擊球初速超過林安可（埼玉西武）的選手。特別是在5日比賽的7局下，面對歐力士後援投手Luis Perdomo，在失去平衡、幾乎要摔倒之後，仍然將一記外角滑球撈成3分全壘打，神力驚人，然而新庄監督賽後比較低調地認為，「這是因為球棒的重量，利用下半身的動作將球棒的重量傳遞出去，球就可以飛得那麼遠。」真的只是日本火腿特別會打？還是整個日職都是如此？各隊開季至今也不過進行了8、9場比賽，要下定論還太早。但輿論，以及網路上的傳言是真的有蠻多「球更會飛」的說法，所以也有人認為日職偷偷調升統一用球的恢復係數，但無論如何還是有待時間來驗證就是了。