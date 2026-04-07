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外媒《CNN》報導，面對中國動武陰影，台灣不少民眾啟動「備案人生」，申請第2本護照、規劃資產外移、購買海外房產。內政部長劉世芳今(7)日表示，部分媒體報導有失誤，近5年歸化中華民國籍的比例是喪失的3倍左右，和媒體報導誤差相當大。《CNN》日前報導指出，面對中國日益增長的軍事壓力，台灣政府增加國防預算，部分民眾開始學習急救跟射擊技能，但有更多人開始轉移資產、申請國外護照，在海外尋求安全感。內政部長劉世芳今續到立法院接受總質詢，對此直言，部分媒體報導可能有所失誤。根據戶政司所提供的資料，過去五年來，在台灣歸化成中華民國國籍的是15,455人，然後喪失國籍的是5,400人，歸化成中華民國國籍的跟喪失國籍的比例大概是3倍左右。劉世芳說，近五年來也撤銷了1,315人的國籍。所以可能跟部分媒體報導的誤差是相當大的。