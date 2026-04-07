《TCN》與德國馬歇爾基金會共同製作《台灣前線》（Taiwan Frontlines）節目，邀請美國前白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）進行深度對談，當主持人葛來儀（Bonnie Glaser）問到，以蘇利文接收到的情報來看，台海衝突的風險究竟有多高？蘇利文回應中共除了密切關注總統賴清德的動態，此外2032習近平卸任前，2028台灣的總統大選也是關鍵。
蘇利文做為拜登政府時期的國安顧問，是美國對中國政策的定錨者，也多次代表拜登和中國外交部長王毅進行雙邊會談，葛來儀提到就是在蘇利文任職期間，情報界披露習近平要求中共軍方在2027年具備攻台能力，那兩岸擦槍走火的機會大嗎？蘇利文回答，近期的風險主要在賴清德身上，「中共擔憂賴清德可能採取某種被他們視為走向獨立的舉動，從而迫使他們被動出手」，否則他不認為習近平盤算著這兩年會對台灣出手，可能性不高。
葛來儀則繼續追問，那時間點如果是外傳習近平卸任的2032呢？蘇利文：「他的心態將因2028年台灣大選的結果而有所不同，關鍵就在於事情在朝哪個方向發展。」葛來儀表示她認同蘇利文的看法，她認為習近平想要的是走向統一的軌跡，展示他在推進統一方面的進展，葛來儀最後也評論：「如果國民黨重新執政，局勢或許會暫時緩和，但從長遠來看，這無法解決任何根本問題。」
想知道更多蘇利文2026最新美中台三方關係分析？即將登場的川習會預計又將碰觸到哪些對台議題？請收看《台灣前線》（Taiwan Frontlines）最新一集節目。
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