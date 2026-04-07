蘇利文回應中共除了密切關注總統賴清德的動態，此外2032習近平卸任前，2028台灣的總統大選也是關鍵。

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近期的風險主要在賴清德身上，「中共擔憂賴清德可能採取某種被他們視為走向獨立的舉動，從而迫使他們被動出手」，否則他不認為習近平盤算著這兩年會對台灣出手，可能性不高

葛來儀表示她認同蘇利文的看法，她認為習近平想要的是走向統一的軌跡，展示他在推進統一方面的進展，葛來儀最後也評論：「如果國民黨重新執政，局勢或許會暫時緩和，但從長遠來看，這無法解決任何根本問題。」