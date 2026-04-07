我是廣告 請繼續往下閱讀

日前在紐約洋基主場對陣邁阿密馬林魚的比賽中，昔日洋基英雄、現任大都會看板巨星索托（Juan Soto）竟遭到洋基球迷粗口調侃。場上明明沒有大都會球員，看台卻響起震耳欲聾的「F— Juan Soto」辱罵聲。對此，資深名嘴麥可凱（Michael Kay）公開痛批洋基球迷的行為「超級丟臉」，讓堂堂豪門球團看起來像個「輸不起的小市場球隊」。強打少年索托在2024年底以自由球員身分，簽下總額高達7.65億美元的天價合約加盟大都會。這項決定顯然讓部分洋基迷至今難以釋懷。麥可凱在節目中直言，這些球迷的表現簡直像「被拋棄的戀人」，幼稚且充滿嫉妒。「索托沒做錯任何事，他只是選擇了條件更好的球隊，」麥可凱氣憤地表示：「別忘了，他在洋基的那一年全力以赴，還幫你們打進了世界大賽。現在對著一個不在場的球員噴髒話，只會讓大都會球迷覺得：『看吧！我們住進洋基迷的心裡了，他們根本忘不了索托。』」雖然索托在轉戰大都會的首個完整球季繳出43轟、105分打點、以及領先全聯盟127次保送的驚人數據，但本季開賽不久卻傳出傷情。大都會球團今日證實，索托因小腿拉傷被放進10天傷兵名單（IL）。這對大都會打線無疑是巨大打擊。索托本季開賽前8場打擊率高達.355，手感火燙。球團預估這類傷勢通常需要2到3週的復原時間，為了保險起見，決定先讓索托徹底休養，並從3A升上內野手馬里西奧（Ronny Mauricio）遞補空缺。