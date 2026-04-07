我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SJ首爾演唱會釀意外，因為欄杆斷掉（紅圈處）導致粉絲跌落B1。（圖／讀者提供）

Super Junior 5日在首爾演唱會尾聲發生欄杆斷裂意外，導致3名粉絲跌落受傷，現場目擊意外的成員厲旭第一時間找尋工作人員協助。隨後受傷粉絲陸續在社群平台發文報平安，透露厲旭不僅在醫院大廳守候全程，成員東海更是在深夜冒著大雨趕往醫院探視。始源也在事發當下立刻上前關心、利特也有開直播表達會對粉絲負責到底。其中一名受傷粉絲在凌晨透過Threads發文分享後續，她表示跌落受傷後，厲旭與始源都立刻跑過來慰問，之後她們被送往附近醫院進行X光與斷層掃瞄。雖然目前左腳痛到暫時無法動彈，但所幸頭部與脖子都沒有受傷。該名粉絲更提到，當她們轉院後，原以為厲旭已經先回去休息，沒想到做完檢查回到醫院大廳時，竟然看到厲旭和幾位工作人員還留在現場等候。粉絲再三強調本次純屬場地安全問題，與成員完全無關。另一名在小紅書報平安的粉絲也證實了厲旭的暖舉，她提到厲旭與經紀人當時在醫院直接與醫師交流，仔細確認她們每一位的傷情。另一位成員也有到場關心，抵達醫院後，在搭電梯期間還主動幫受傷的她提包包，工作人員也一直陪伴她到最後，並安全地將她們送回飯店。最後一位受傷的粉絲也發文表示，雖然身上留下了不少淤青，但慶幸骨頭沒有受傷。回憶起摔落瞬間，厲旭與工作人員的反應非常迅速，讓她們在受傷後能得到最即時的安置。目前三位粉絲皆已在休養中，且後續都有專門的工作人員跟進狀況。在受傷粉絲的留言區中，有粉絲進一步透露，在深夜冒著大雨急忙趕來醫院探視的成員正是東海。粉絲對此相當感動：「再次感謝所有給予幫助的Super Junior成員與Staff，謝謝你們。」還原事發經過，當晚演唱會進行到安可時段，厲旭正走到舞台邊準備與觀眾近距離互動，不料觀眾席欄杆卻突然斷裂，靠在欄杆上的粉絲瞬間跌落台下。厲旭目睹全程後當場嚇到抱頭，神情顯得極度焦慮，隨即二話不說奔向台下尋求工作人員幫忙。所屬經紀公司SM娛樂也隨即發表緊急聲明，強調已將3名傷者送醫，經診斷多為扭傷與挫傷，需約2週時間治療，公司將負責所有醫療開支並盡全力協助康復。