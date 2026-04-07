我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粉絲送給Angelababy（如圖）的禮物，成為她家中的擺設，像是一座心意博物館。（圖／翻攝自微博）

粉絲送給藝人的禮物，最後都去了哪裡？近日，中國模特兒Angelababy在微博分享生活近況，幾張居家自拍照意外曝光了客廳的陳設細節，隨即在網路上引發熱烈討論。鏡頭畫面中，原來她家中客廳的櫃面、窗台等顯眼位置，竟然密密麻麻擺滿粉絲多年來贈送的手工油畫、手作小物、手寫卡片、定制積木與各式生日應援袋，這副場景讓不少網友驚嘆，這簡直是一座由粉絲心意築起的微型博物館，是真正的雙向奔赴。這些禮物可追溯到2023年上海粉絲為Angelababy舉辦生日應援，當時她曾低調現身打卡，並派出助理代領週邊。沒想到，當天助理竟因Angelababy本人的微博超話等級不足，被負責發放的粉絲按照規則拒之門外。得知此事的粉絲們隨後發起全國收集行動，集結各地站點的應援物整合成長情禮盒送到她手上。原本以為這只是一次例行的禮物往來，沒想到多年後曝光的客廳一角證實，她不僅全數收下，更將這些心意視為居家裝飾的一部分，甚至連一些因保存較久或運輸過程略有磨損的舊物，都被她悉心保存並安置在生活動線中。細心的網友看照片看得很細，發現Angelababy對粉絲的珍惜就在這些微小細節裡。例如2026年1月剛收到的應援扇子被端正地擺在窗台，而一幅描繪她與兒子小海綿溫馨背影的手繪油畫，則被置於櫃面最中央。還有粉絲激動表示，自己2018年親手製作的刺繡吊飾，至今仍掛在她的旅行箱上隨她飛行。這種「你送的每一份心意，我都有好好保管」的年上姊姊式溫柔，擊中了粉絲的心。曾有粉絲因寄出的拼圖出現破裂而自責不已，現在看到作品被修補完整並陳列在偶像家中。過去也有粉絲在機場偶遇Angelababy，當時她刻意下車叮嚀粉絲早點回家休息，工作現場也會主動攙扶跪地服務的工作人員。她也長期提倡粉絲，可以不花錢應援，引導粉絲將心意轉化為公益力量，如共同參與缺水地區的水井計畫，讓個人情感轉變成社會大愛，2003年出道至今，和粉絲之間的良好互動，可說是23年如一日。Angelababy本名楊穎，1989年出生於上海，是知名模特兒、影視女演員，13歲移居香港並以模特兒身分出道。她因擔任《奔跑吧兄弟》主持人而紅遍華人圈，曾被評為「四小花旦」之一。其演藝事業橫跨模特兒、戲劇與綜藝，曾獲百花獎最佳女配角，但也因演技爭議與高片酬受大眾議論。