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洛杉磯道奇明（7）日將推派山本由伸掛帥先發，山本由伸今日受訪時表示：心情非常期待，希望能展現一次精彩的對決。先前兩人在日職分別屬於太平洋聯盟與中央聯盟，先前留下的交手記錄較少，僅有交流賽與季後賽留下少數紀錄。山本由伸於岡本和真生涯交手16打席，留下14打數三安打的紀錄，其中包括一發全壘打，山本由伸則是送出五次三振，數據上來看山本由伸較佔上風，但山本仍然表示已經開始在構思壓制對方的策略：「因為過去也經常被他擊出安打，所以現在已經開始在思考該如何投球了。」他也提到：「希望能展現出一場精彩的對決。」另外兩人也是曾是日本國家隊隊友，山本透露了對岡本的印象：「他是我非常喜歡的前輩之一。人很有趣，散發著一種在棒球選手中不常見的獨特氣息。」他接著補充道：「真的覺得他是一個非常有意思的人，該怎麼說呢，就是會讓人忍不住想找他攀談的那種存在。」自去年世界大賽（WS）第7戰以來再次登上羅傑斯中心球場的投手丘。山本由伸表示：「感到有些懷念。有一種再次想起世界大賽的感覺」，一邊也說道：「現在正為了明天的比賽而集中精神。」此外，當被問及當時世界大賽第7戰的心境時，他回憶道：「在登上投手丘之前，甚至有種不敢置信、無法想像的感覺，但我記得隨著熱身的進行，感覺也變得越來越好。」