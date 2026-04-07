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熊仁謙還俗轉當YouTuber 昔鬆口：想參戰ISIS

▲熊仁謙（如圖）用印度哲學與佛教思維，探討大眾常碰到的人生課題。（圖／羅卓仁謙臉書）

熊仁謙過往爭議曝光 捲「大寶法王」風波挨告

熊仁謙爆劈腿8女、迷姦人妻 本人發聲否認

▲熊仁謙（如圖）遭爆私下是名渣男，不僅同時劈腿8女，甚至以修行為名將人妻騙到尼泊爾寺廟迷姦，對此本人透過律師發聲明否認。（圖／熊仁謙IG @mars.kuma）

網紅禪師熊仁謙（筆名：羅卓仁謙）今（7）日遭爆劈腿8女、寺廟迷姦人妻，消息引發譁然！10歲出家的他，師從海濤法師，還俗後致力於推廣佛學教育，創辦YouTube頻道「快樂大學」，並擁有41萬人追蹤。熊仁謙曾透露，ISIS猖獗時想自願報名參加國際反抗ISIS的義勇軍，卻被勸退，轉而將知識與理念傳遞給更多人知道；熊仁謙有著高人氣卻也爭議不斷，曾捲入「大寶法王」桃色風波遭女信徒黃子瑗提告，5年前佛堂「度母之家」更被人潑漆，掀起關注。熊仁謙近幾年致力於推廣佛學教育，還俗後轉當YouTuber的他，用印度哲學與佛教思維，探討大眾常碰到的人生課題。熊仁謙對現代議題也很有想法，曾透露想報名參加國際反抗ISIS的義勇軍，不過被老師「大寶法王」勸退。熊仁謙IG有7.1萬人追蹤，今年初還演出電影《啵me之我的青春住了鬼》，受到不少粉絲喜愛。不過，他過去有不少爭議新聞，曾因提出對《楞嚴經》的質疑，遭受到佛教界攻擊。其中最讓外界熟知的新聞事件，是2019年他捲入師父、第17世「大寶法王」噶瑪巴的桃色風波，當時熊仁謙護師心切，製作懶人包貼圖，指稱爆料的黃姓女信徒（黃子瑗）為精神病患者，黃女憤而提告，最後熊仁謙敗訴需賠償對方1元，並刊登道歉啟事。事後，熊仁謙強調大寶法王不可能與黃女有親密關係，遭法院判決敗訴，他認為是自己長期受藏族教育有關，由於文化背景的差異，所以整件事沒辦法處理好，讓對方在法律上站得住腳。不過就在熊仁謙與黃女對簿公堂期間，他在台北市林森北路上的開放式佛堂「度母之家」於2021年2月遭人潑漆，整間佛堂牆壁滿布紅漆，部分佛具也被砸毀，疑因牽扯宗教利益遭人報復。經調查，潑漆男子不滿前妻捐款給「度母之家」，認為她錢都不夠用還捐錢，才會氣到潑漆洩憤。如今，熊仁謙再度登上新聞版面，被《鏡週刊》爆料私下是名渣男，不僅同時劈腿8女，甚至以修行為名將人妻騙到尼泊爾寺廟迷姦，還要女方跟丈夫離婚。對於指控，熊仁謙透過律師發出5點聲明，「本人對上開指述一概予以嚴正否認，並重申從未有相關不法或不當行為」。