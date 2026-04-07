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隨著中東戰爭，讓油價飆升，燃油成本佔比高的航空業今（7）日也調漲燃油附加費，短程航線將從17.5美元（約560元台幣）調漲為45美元（約1439元台幣），長程線45.5美元（約1455元台幣）調整為117美元（約3742元台幣）。國籍航空燃油附加費是根據，中油國際航空燃油公告牌價變化而調整。依中油2026年4月公告航空燃油平均一桶價格（USD203.76），及基準油價每桶USD40.00。華航公告運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為USD524.03與USD112.99，扣除奉准徵收之附加費後，自行吸收部份分佔新增燃油成本支出之77.67%與60.18%。去年下半年客運燃油成本152億元、客機營業支出598億元，客機燃油成本佔營業支出比例約25%。星宇航空公告每運送一名長、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為USD258.69與USD59.92，扣除奉准徵收之附加費後，自行吸收部份分別佔新增燃油成本支出之64%與42%。去年下半年客機燃油成本佔營業成本比例為約27%。長榮航空公告每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為USD 774.09與USD 129.53，扣除奉准徵收之附加費後，自行吸收部分佔新增燃油成本支出之85%與65%。去年下半年客運燃油成本225.5億元、客機營業支出712億元，客機燃油成本佔營業支出比例約32%。另外，國內線機票平均每條航線調漲97元新台幣，行政院指示暫緩調整，昨日院長卓榮泰昨日表示，交通部將啟動國內線航空用油補助；民航局也已協調業者暫緩調漲。