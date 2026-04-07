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市場報價概況

戰略僵局：停火協議與最後通牒

投資者關注的其他指標

由於投資人正等待美伊戰爭的進一步訊號，並緊盯重啟荷姆茲海峽的最後期限，金價週一（6日）小幅下跌。專家指出，如果衝突持續進一步推升能源價格，甚至可能重燃關於升息的討論空間，對黃金來說將會是不利的因素。黃金現貨價下跌0.4%，報每盎司4654.99美元。黃金期貨小漲0.1%，報每盎司4684.70美元。其他貴金屬方面，現貨白銀下跌0.3%至每盎司72.81美元，鉑金下跌0.6%至1,976.21美元，鈀金則下跌1.1%至1,487.22美元。根據路透社報導，目前美國與伊朗雙方正在衡量一項結束這場為期五週衝突的框架協議。伊朗表示，希望與美國及以色列達成長期停戰協議，但拒絕在僅為暫時停火的情況下，迅速重開荷姆茲海峽。美國總統川普（Donald Trump）則威脅，若在週二前未能達成協議，將對德黑蘭「降下地獄般的打擊」。道明證券全球大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示：「市場焦點可能仍集中在戰爭與利率上。若衝突拖延，供應吃緊將推升油價，進而加劇通膨壓力。」他進一步指出，「這將使各國央行，特別是聯準會，減少放鬆貨幣政策的空間；若能源價格持續上升，甚至可能重啟升息討論，這對黃金是不利因素。」雖然黃金通常被視為避險資產，但在不計息的情況下，高利率環境會削弱其吸引力。市場同時也關注其他重要經濟數據，包括週三公布的聯準會3月會議紀錄、週四的美國個人消費支出（PCE）數據，以及週五的消費者物價指數（CPI）。美國聯準會上月維持利率不變。根據CME的FedWatch工具，目前多數交易員預期聯準會今年不會降息。