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▲金珉志（左）與宋承一（右）提到若當初在節目中選擇不同，兩人關係可能會變得不一樣。（圖／YouTube@kimmingee96）

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》就算早已完結依然話題不斷，其中人氣CP宋承一與有「小Karina」之稱的女嘉賓金珉志，雖然配對成功，攜手離開地獄島，但私下沒走在一起，也讓不少CP粉覺得很遺憾。而2日金珉志在YouTube上傳跟宋承一重逢的影片，還有兩人超親密的大頭貼，再度引發熱議。金珉志坦承當時在《單身即地獄：重聚》中，因自己對宋承一說的話，導致對方因此承受壓力感到很自責。金珉志還提到在節目中最後一次到天堂島的選擇，因沒有選宋承一感到後悔，直呼「你應該來的」。金珉志近日PO出標題為「我們是什麼關係呢，金珉志、宋承一重聚」，讓大批CP粉都非常期待。兩人先是一起拍人生四格，臉幾乎貼在一起的親密姿勢，都直接甜翻大家。金珉志也坦承在《單身即地獄：重聚》後，看到因自己對他說的話，導致對方在IG被很多人罵，而感到非常自責，「我什麼都不能為你做」，金珉志還因此瘦了非常多。金珉志說到如果她當時在最後一次選擇到天堂島的對象時，堅定選擇宋承一，而不是林琇濱，兩人可能會有遊艇約會，關係也可能改變，讓她直呼「真可惜」。宋承一也透露當時沒能直接去找金珉志，是因為覺得應該整理一下再去找她談，不然可能會說錯話，讓金珉志直接說「你那時候應該來的」，宋承一也直呼後悔。兩人的如果論也讓CP粉們心碎，遺憾表示他們真的很配。宋承一也談到一段在女生玩遊戲時，說了金珉志一句「她話真多」，這段被剪輯後被大眾以為是不耐煩的態度，他也親自解釋，表示因為感覺金珉志快輸了，所以才會這樣說，希望她集中一點。事實上，金珉志雖然在《單身即地獄5》的最後選擇是宋承一，但其實她也與其他男嘉賓配對過。她第一天盲選配對禹盛閔，雙方互不來電，第二次配對則是與宋承一，彼此互有好感而互相投票，因此去天堂島後都感到很心動，怎料因另一位女嘉賓崔美娜秀攪局和宋承一約會，讓金珉志陷入焦慮情緒。後來即便宋承一與崔美娜秀從天堂島回來後，表態比較喜歡金珉志，金珉志還是因為嚥不下這口氣，轉而選擇第二個有好感的對象林琇濱去天堂島，還意外與林琇濱喝醉一起睡在同一張床，非常曖昧，讓金珉志也陷入不知道該如何選擇的境地。而最終金珉志還是選擇宋承一，兩人攜手逃出地獄島。而在節目結束後的《單身即地獄：重聚》特輯訪談中，宋承一、金珉志坦承兩人私下並沒有交往，金珉志透露節目播出後雙方聯繫並不頻繁，形容更像是「自己單方面敲門」。她直言兩人實際上沒有正式約會過，語帶保留地說「那邊算是先斷了」，暗示是宋承一先停止了發展的可能，回看節目中全心投入的自己，她坦率表示「很心酸、很可憐」，但仍不後悔當初的選擇，她更哭笑說：「喜歡的人好像還沒從地獄島走出來」，語氣中流露遺憾與複雜情緒，這也讓許多人紛紛為女方抱不平，直言宋承一對感情態度不認真。