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國民黨、民眾黨今(7)日召開聯合記者會，正式宣布嘉義市長民調結果。最終確定由民眾黨前立委張啓楷打敗國民黨提名的醫師翁壽良，將代表在野陣營對上民進黨籍的王美惠。翁壽良表示，恭喜張啓楷民調勝出，今天不是說誰勝出，今天表現是藍白合示範區，是這個示範區勝例，在競選過程中，雙方很努力，但都沒有壞話，互相鼓勵。張啓楷表示，誠如翁壽良講的，這次是藍白示範區勝利，之前就約好，不管誰民調勝出，另一方都要強力支持，之前翁說「如果我贏，要當我競選總部的主委」，我現在也邀請他擔任競選總部主委，翁壽良也答應了，「我們會在一起的」。藍白兩大政黨協議，2026年年底選舉在嘉義市、宜蘭縣、新北市尋求藍白合，其中嘉義市進度最快，在3月底就協議由3家民調公司，在4月2日到4日進行全市話對比式民調，今上午10時30分在國民黨組發會主委李哲華和民眾黨秘書長周榆修見證下，開封宣布最終結果。值得一提的是，在協調民調前，國民黨多名立委合體張啓楷掃街、拜票，但卻沒合體翁壽良，反而是嘉義市長黃敏惠和在地議員陪同翁壽良掃街，甚至一度還被質疑遭「邊緣化」。