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木村拓哉伸舌頭吃飯被罵翻 乾脆把「入口瞬間」都剪掉

日本大神木村拓哉接下連鎖食品吉野家的廣告，把品牌的牛丼吃到超美味，卻因為，覺得他欠缺用餐禮儀、吃相很難看，木村拓哉被輿論影響，自己YouTube最新影片中，就把所有塞入口中的第一個動作通通剪掉，不自然的剪輯又被放大檢視，媒體跟網友都認為，木村應該是被「吃相難看」的批評影響，才決定改變剪輯方式。木村拓哉3月接下日本吉野家代言，大口吃著牛丼前，先加上紅薑再豪邁扒飯的模樣相當吸睛，畫面讓人食指大動，但「用餐禮儀」卻被網友吐槽：「還在用舌頭去接食物喔？我還以為被網路講那麼多次早就改掉了」、「原來他現在還是會迎舌吃東西啊」，吃相意外引發民眾不滿。日本媒體就說，在吃第一口時，木村伸出舌頭去接食物的「迎舌」，是不太禮貌的用餐習慣，因此才讓部分觀眾很在意。早在2018年1月，他上綜藝《帰れま10＆Qさま!!合体3時間SP》時，到迴轉壽司店用餐，就曾因為手肘撐桌、迎舌吃東西被批評吃相不好，過了8年，這個習慣還沒改掉才讓人印象深刻。可能反感聲量鬧太大，木村拓哉更新自己的YouTube頻道，新影片的用餐畫面就出現「不自然」剪輯，他跟太田光造訪蕎麥麵店，木村準備喝紫蘇漬南高梅梅子蘇打的瞬間，畫面卻直接跳到他已經咬下梅子的特寫；又或是原本還在和太田聊天，下一個鏡頭卻已經變成食物在嘴裡，整個「送入口中的瞬間」都被刻意剪掉。這樣的剪輯不只一次，吃可樂餅、半熟炸豬排時，也都是剛用筷子夾起食物就切鏡，下一秒已經在木村嘴裡，類似處理反覆出現。相較之下，太田光的用餐畫面幾乎都是一鏡到底，從夾起到送入口中都自然呈現，因此很難單純用「畫面美感」來解釋，比較像只針對木村的部分刻意剪掉。這次影片的剪接細碎、鏡頭切換頻繁，違和感讓人認為是與3月公開的吉野家新廣告「迎舌吃飯」有關。但也有不同聲音出現，木村拓哉2024年開設YouTube頻道後，拍了不少連鎖餐廳美食影片，像是CoCo壱番屋、蒙古タンメン中本等，每次都會把食物吃得乾乾淨淨，特別是一蘭拉麵那支，他夾麵不會讓湯汁亂噴，最後還把湯喝光，被網友大讚「吃相真的很乾淨」。