我是廣告 請繼續往下閱讀

張凌赫因古裝劇《逐玉》謝征一角人氣翻漲，不僅工作滿檔，就連過去在綜藝節目上的各種片段都被挖出，張凌赫是沉浸式劇情推理綜藝《開始推理吧》常駐陣容之一，有次錄影臨時得知要下水，沒想到張凌赫第一個反應是先轉頭問迪麗熱巴與金靖，「妳們沒什麼不方便的吧？」下意識的關心女生身體狀況，讓觀眾驚訝他真的太貼心了。《開始推理吧》有一集眾人必須泡進大泳池裡面，設法從另一個出口離開，得知要下水，所有人開始卸下裝備，迪麗熱巴還要大家幫她把隨身攜帶在身上的糖果給吃了，就在此時，張凌赫突然問迪麗熱巴和金靖，「妳們沒什麼不方便的吧？」意指關心她們是否生理期。金靖這才想起自己正在生理期，「對！我來月經啊。」劉宇寧馬上喊，「妳別下了。」迪麗熱巴說最後托著她過去就行了，其他男主持人包括白宇、周柯宇也都勸她別下水，不過金靖還是確定水是溫的之後敬業下水。花絮片段PO出後，許多觀眾都驚訝張凌赫的細心能想到這個點上，「真的會被這細心打動」、「凌赫真的太好了，太細節了」、「細節見人品，紳士風度滿分」、「尊重女性永遠在細節裡」。