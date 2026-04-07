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▲羅念（如圖）有近17萬的追蹤者，被傳和金馬男神曾敬驊低調約會。（圖／摘自 IG@oshun94_）

▲曾敬驊（左）與日本影后岸井雪乃（右）在 《鼠一般的你》飆戲，近日還赴日本宣傳這部電影。（圖／前景娛樂提供）

▲曾敬驊和韓國女團合拍MV、也與日本影人合作拍片，逐漸踏出進軍國際的腳步。（圖／記者蘇詠智攝）

演藝行情看漲、去年以《我家的事》榮獲金馬獎最佳男配角的曾敬驊，傳與長相亮麗、有近17萬粉絲追蹤的網紅羅念低調交往，還在家中約會。他自從主演《返校》正式出道至今快7年，除了該片之外還有《刻在你心底的名字》、《大濛》全台賣破億元，被稱為「億萬票房幸運星」，去年冬天更因Netflix劇集《如果我不曾見過太陽》討論度暴增，近日還前往日本為與岸井雪乃合作的電影《鼠一般的你》造勢，堪稱影視界當紅小生。28歲的曾敬驊被《鏡週刊》報導和網紅羅念密戀，彼此一前一後進家門，就算過程中曾距離不遠，也不打招呼、不想引人注意。他最初是因熱門電玩《返校》搬上大銀幕、參加海選成為男主角，該片台灣票房賣破2.6億，成為備受關注的新人，接著和陳昊森主演同志愛情電影《刻在你心底的名字》票房又破億，成了票房幸運星，再因劇集《不良執念清除師》引起中國觀眾的注意，也入圍了金鐘獎戲劇節目男主角獎，演藝行情持續上揚。近來中國小生的帥氣顏值造成網友熱烈話題，不時有人在網上詢問台灣是不是已不出產英俊小生，曾敬驊就是常會被提到的外型一流台灣男星代表。在台灣走紅之外，他也和日本影后岸井雪乃合演電影《鼠一般的你》，6月就要在當地上映、台灣下半年推出。近日他到日本宣傳，透露為了用日語演戲，曾經苦練50音，發現速度有點慢，就專注於劇本內容，還把岸井雪乃的台詞和情緒理解、記住，勤奮的態度獲得讚賞。除了已經和日本影人合作，曾敬驊去年在釜山舉辦的2025全球OTT大獎典禮擔任頒獎人，和《苦盡柑來遇見你》的「國民媽媽」廉惠蘭一起，結果得獎者正是廉惠蘭，因此他手中的信封中沒有得獎人姓名，只有一句「往旁邊看兩秒」的提示，他打開時愣住，瞬間驚慌失措，還好主持人朱鐘赫上前協助說明，最終揭曉得獎者正是廉惠蘭。他那個嚇呆了的表情反而成為圈粉密碼，得到更多韓國觀眾的注意，他也曾在韓團YOUNG POSSE的〈Cold〉MV中露臉。從出道到現在快7年，曾敬驊緋聞不多，去年因《我家的事》拿下金馬獎，他難得透露已有正在努力認識的圈外對象，也講過喜歡大眼睛的女生，認為自己不是會衝動墜入情網的性格，而他被傳與羅念低調約會，《NOWNEWS今日新聞》記者已向經紀人求證，尚未得到回應。