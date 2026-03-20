去年才獲金馬獎最佳男配角的曾敬驊，攜手《惠子不能輸》日本影后岸井雪乃演出電影《鼠一般的你》，演繹名作家吉本芭娜娜筆下關於「珍惜自己」與「重生」的溫暖故事，全片80%在台北取景但曾敬驊首度挑戰以日語演出，自己覺得非常酷，和岸井雪乃的合作也讓影迷非常期待。

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▲日本影后岸井雪乃新作《鼠一般的你》有80%在台北拍攝。（圖／前景娛樂提供 © Mistuo Okamoto）
▲日本影后岸井雪乃新作《鼠一般的你》有80%在台北拍攝。（圖／前景娛樂提供 © Mistuo Okamoto）
曾敬驊首度挑戰日語演戲　搭配日本影后覺得很酷

曾敬驊有台灣影壇的「億萬幸運星」稱號，最早挑大樑的兩部片《返校》、《刻在你心底的名字》全台賣座都破億，近日還多添了一部票房破億的作品《大濛》，影壇行情還在持續上揚。雖然《鼠一般的你》是台灣與日本合作，卻也可以視為他踏出進軍日本的第一步，這次和岸井雪乃同台飆戲，覺得片子把台北拍出另一種感覺與視角，相當新鮮，而在大銀幕上看到自己講日語，也非常酷。

《鼠一般的你》講述失去女主角千澄（岸井雪乃飾）失去最愛的媽媽，因而深陷悲痛與喪失感之中。為了撫平內心的空洞，她在朋友的邀請下前往台北觀賞演唱會，在陌生的台北街頭，邂逅了擁有台灣媽媽與日本爸爸，同樣感到寂寞憂傷卻難以名狀的男孩「SINSIN」（曾敬驊飾）。透過日常的點滴與對話，兩人建立起短暫卻真摯的情誼，在台北街頭展開一段療傷的過程。

▲曾敬驊的演藝版圖也跨向國際，《鼠一般的你》和日本的導演、女星合作。（圖／前景娛樂提供 ©quencyyen）
▲曾敬驊的演藝版圖也跨向國際，《鼠一般的你》和日本的導演、女星合作。（圖／前景娛樂提供 ©quencyyen）
吉本芭娜娜小說改編　大讚是美麗電影

原作者吉本芭娜娜對於自己的著作被搬上大銀幕，給予了高度肯定：「飾演千澄的岸井雪乃實在太美了，每一個表情都讓人捨不得移開目光，甚至讓人產生彷彿正在戀愛般的錯覺。這是一部描繪『重新站起來的瞬間』的美麗電影。」日前片子於格拉斯哥電影節舉行世界首映，不僅門票秒殺，更穫得極高的評價。現場觀眾紛紛盛讚全片深刻描繪了失去所帶來的虛無感，是一部讓人想再次愛上人生的電影。

曾執導《我是和尚》的真壁幸紀擔任導演，感動地表示，原著的普世價值與演員們的精湛表現，確實跨越了國界與世代，深深打動了歐洲觀眾的心。《鼠一般的你》6月26日起在日本全國上映，曾敬驊將前往宣傳，台灣預計下半年登場。

▲《鼠一般的你》被原著小說作者吉本芭娜娜稱讚是描繪「重新站起來瞬間」的美麗電影。（圖／前景娛樂提供）
▲《鼠一般的你》被原著小說作者吉本芭娜娜稱讚是描繪「重新站起來瞬間」的美麗電影。（圖／前景娛樂提供）

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