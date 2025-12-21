我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾敬驊（左）雖是新生代演員，在和柯佳嬿對戲時，氣場也不輸給她。（圖／Netflix提供）

▲許光漢（左）演完《想見你》紅透半邊天。（圖／翻攝自想見你臉書）

▲台劇《童話故事下集》由柯佳嬿（左）、劉以豪（右）演出，柯佳嬿在劇中演潑辣厭世的人妻，經常怒飆劉以豪。（圖／Netflix提供）

▲坤達（右）及柯佳嬿（左）因戲生情，已經結婚第7年了。（圖／有聲娛樂提供）

柯佳嬿在Netflix台劇《如果我不曾見過太陽》中再度挑戰多重人格被讚神演技。該劇男主角曾敬驊為愛成為殺人犯，最後把自己送上死刑台，觀眾也看到他的表演張力。讓人想到柯佳嬿上一部神劇《想見你》的男主角許光漢，也是因為演了這齣戲爆紅，《NOWNEWS今日新聞》盤點那些年被柯佳嬿捧紅的男明星，坤達更是直接帶回家當老公，成為演藝圈神仙眷侶。柯佳嬿和曾敬驊因合作《如果我不曾見過太陽》人氣飆升，該劇由《想見你》製作團隊打造，劇情燒腦角色又有層次，尤其曾敬驊在劇中飾演的李壬曜，雖是連環殺人犯，但他的初衷都是為了想幫心愛的女生除去那些曾經的痛，也包括他自己，因為這部戲，曾敬驊還被譽為下一個許光漢。許光漢在《想見你》中一人分飾兩角，飾演李子維及王詮勝，角色年齡從17歲橫跨至30歲，和柯佳嬿飾演的黃雨萱及陳韻如有許多愛情糾葛，該劇以穿越作為主軸，帶出看了就讓人想落淚的愛情故事，許光漢也一舉入圍金鐘男主角，之後的星路可說是紅到抓不住啊！雖然劉以豪在跟柯佳嬿合作這檔戲時，已經很有知名度，但他也在這部戲中首次挑戰媽寶男的角色，不修邊幅、穿著四角褲的模樣，都和過去高富帥形象差很大，雖然沒能入圍金鐘，但也已經有不少人看到他的突破。坤達和柯佳嬿2012年合作《我們發財了》因戲生情，兩人在2017年結婚，至今也已經7年，和柯佳嬿結婚後，坤達的主持、戲劇邀約不斷，在《正港分局》中犧牲色相，扮演蓬頭垢面的追星宅男正達，角色一出場讓觀眾直呼，「不忍直視」。再加上Energy重新合體，坤達的演藝事業再創高峰，只是近來他因閃兵問題低調度日，明年1月團體如期開唱，接著要休團半年，想必粉絲會相當想念他吧。說柯佳嬿有「旺男主角」運一點也不為過，之前和她合作過的男藝人也都發展得不錯，包括邱澤、阮經天、温昇豪、姚淳耀、范少勳等等。