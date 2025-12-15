我是廣告 請繼續往下閱讀

▲程予希拿過金鐘獎又開畫展，是個才女無誤。（圖／翻攝自IG@hadinotseenthesun1225）

▲程予希被說是全劇最會演的演員。（圖／翻攝自Threads）

台劇《如果我不曾見過太陽》在Netflix熱播中，除了主角曾敬驊、李沐之外，其他演員也備受關注，其中飾演李沐高中同學的程予希，在Threads上被熱烈討論，有人說她是全劇最會演的，一查才發現，原來程予希已經37歲，拿過金鐘獎還舉辦過個展，是個才女，還被封為台版朴信惠。程予希在《如果我不曾見過太陽》中飾演賴芸蓁（後改名沈暮），從小被奶奶虐待，在高中時期暗戀李沐，但因為李沐和曾敬驊走得很近，一個是舞蹈班資優生，一個是放牛班，在兩人被學校盯上時，程予希跳出來自認是曾敬驊的女友，幫了李沐一把。在第二部曲中，曾敬驊為了替李沐剷除過去輪暴她的那些惡棍，把他們一個個都殺了，而程予希時隔多年再出現，就是在奶奶的喪禮上，她嘴角輕輕抽動，「妳終於死了。」演技讓人不寒而慄。後來程予希得知李沐有可能輕生，決定開始調查這件事，才從高中同學口中得知李沐發生的事，撂下一句，「你們欠的，絕對不會就這麼算了！」甩頭就走，後來她也同步幫忙曾敬驊執行殺人計畫。不少觀眾看了都說，程予希是這群演員中表現最出色的，以前從沒發現她這麼會演，還有人提到，其實程予希已經37歲，但演高中生完全無違和。程予希出道多年，2022年以《第一次遇見花香的那刻》女女戀角色拿下第57屆金鐘獎迷你劇集女配角獎，過去她也演過許多偶像劇，包括經典之作《原來是美男》、《最佳利益》、《華麗計程車行》，以及電影《可不可以，你也剛好喜歡我》。不僅如此程予希在2022年時開始舉辦畫展，是一位兼具藝術創作的演員；而韓國版本的《原來是美男》女主角是朴信惠，程予希也因此被封為台版朴信惠。